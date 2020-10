Dat de toekomst van George Russell bij Williams plotseling onzeker is geworden, is volgens de coureur te wijten aan Sergio Pérez. De entourage van de Mexicaan zou de geruchten de wereld in geholpen hebben.

"Ik denk dat alle speculatie is gevoed door het kamp van Pérez", zegt Russell maandag tegen Motorsport.com. "Ze proberen hem ook bij andere teams in beeld te brengen, zodat hij meer kans maakt op een stoeltje bij Red Bull. Dat is hoe ik het zie."

Pérez kreeg onlangs te horen dat hij aan het einde van dit jaar bij Racing Point moet plaatsmaken voor viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Met zijn ervaring en Latijns Amerikaanse sponsors is de dertigjarige Mexicaan interessant voor veel andere teams. Bij Red Bull moet Alexander Albon vrezen voor zijn stoeltje, omdat hij tekortkomt ten opzichte van Max Verstappen.

Russell heeft bij Williams nog een contract tot eind 2021. Hoewel de 22-jarige Brit nog nooit een WK-punt pakte, presteert hij structureel beter dan zijn teamgenoten bij de ploeterende renstal.

"Ik heb nog een contract, dus ik hoef me nergens zorgen over te maken. Ik focus me gewoon op mijn eigen werk", zei Russell.

Russell verwacht binnen week 100 procent duidelijkheid

Eerder dit jaar werd bekend dat Williams werd overgenomen door Dorilton Capital. Matthew Savage, voorzitter van die investeringsmaatschappij, was dit weekend in Portimão bij de Grand Prix van Portugal waar Russell verdienstelijk als veertiende finishte.

De jonge coureur bevestigde dat hij voor de race sprak met zijn nieuwe baas. "Ze hebben me verzekerd dat ze geen idee hebben hoe de geruchten de wereld ingekomen zijn. Het team wil nooit commentaar geven op dit soort situaties, juist omdat dingen dan vaak uit hun context worden gehaald."

Russell zegt dan ook zich geen zorgen te maken. "Ik ben ervan overtuigd dat ik volgend jaar gewoon op de grid sta. Het team zal daar binnen een week 100 procent duidelijkheid over geven."

Komend weekend staat in het Italiaanse Imola de volgende Grand Prix op het programma.