Max Verstappen denkt dat zijn concurrent Lewis Hamilton nog lang niet verzadigd is. De Brit vestigde zondag een nieuw Formule 1-record met zijn 92e Grand Prix-zege.

"Het is gewoon een ongelooflijke prestatie. 92 overwinningen, en ik denk niet dat het hierbij blijft. Hij zal ruim boven de honderd uitkomen", voorspelde de coureur van Red Bull Racing op de persconferentie na de Grand Prix van Portugal.

Verstappen feliciteerde zijn rivaal uitgebreid. "Het is echt indrukwekkend wat hij heeft neergezet. Iedereen weet dat Lewis enorm snel is, maar hij is ook erg constant en maakt maar zelden een foutje. Dat heeft er ook aan bijgedragen dat hij dit record nu heeft."

Kort na de race op Portimão hadden Hamilton en Verstappen een onderonsje. "Hij zei dat hij me zal blijven uitdagen om tot mijn veertigste door te gaan", vertelde de 23-jarige Limburger. "Daarom wil hij de lat zo hoog leggen voor me."

"Het is een goede motivatie voor mij. Hij is natuurlijk ook op weg naar zijn zevende wereldtitel. Het zijn gewoon ongelooflijke aantallen."

Verstappen kan genieten van tweede of derde plek

Verstappen staat momenteel op negen Grand Prix-zeges. Doordat Mercedes opnieuw zeer dominant is, kon de Nederlander dit jaar pas één race op zijn naam schrijven.

"Je moet de situatie gewoon accepteren, anders word je een enorm gefrustreerd persoon", zei Verstappen. "Dat heb ik daarom maar gedaan."

Toch blijft hij elke race gemotiveerd. "Ik kan genieten van een tweede of derde plek, als ik weet dat ik er alles aan gedaan heb, mijn auto tot de limiet heb gedwongen en dat het team alles op alles heeft gezet. Ook vandaag hadden we weer een paar supersnelle pitstops, daar haal ik ook plezier uit."

Toch neemt Verstappen daar op langere termijn geen genoegen mee. "Uiteindelijk draait het om overwinningen. Iedereen houdt van winnen, daar kom ik voor naar het circuit."

'Ik ben gelukkig als ik er het maximale uit haal'

Doordat Hamilton ook dit jaar op de wereldtitel afstevent, zal Verstappen niet de jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1 worden. "Ik denk niet dat ik veel om zulke statistieken geef als ik straks veertig of vijftig jaar oud ben en in de spiegel kijk", zei hij.

"Dan zal ik vooral aan mezelf vragen of ik het maximale uit mezelf heb gehaald. Als het antwoord 'ja' is, dan ben ik gelukkig. Het maakt dan niet uit of ik zeven of nul keer wereldkampioen ben geworden, want daar heb je ook een beetje geluk bij nodig. Je moet op het juiste moment bij het juiste team zitten."

"Ik heb gelukkig nog een hoop jaren voor de boeg. Hopelijk zullen de dingen veranderen", keek Verstappen vooruit.

Het contract van de 35-jarige Hamilton bij Mercedes loopt eind dit jaar af. Hoewel verlenging van de verbintenis al maandenlang een formaliteit lijkt, is er nog altijd geen handtekening gezet.