Alexander Albon heeft nog enkele weken de tijd om de leiding van Red Bull Racing te overtuigen. Zondag stelde de Thai in de GP van Portugal opnieuw hevig teleur door op een ronde achterstand te worden gezet door teamgenoot Max Verstappen, en buiten de punten te eindigen.

Teambaas Christian Horner zei tegen Sky Sports dat het team "binnen een aantal weken" een besluit neemt over het rijdersduo voor 2021. Dat zou betekenen dat Albon nog maximaal twee races (op Imola en Istanbul Park) de tijd heeft om zijn team te overtuigen.

"We willen dat beide coureurs vooraan meedoen. Alex moet op het punt komen dat hij binnen een paar tienden van Mercedes zit", legde Horner uit. "Dan heeft het team meerdere strategieën tijdens de race."

In Portugal stond Verstappen, die begin dit jaar zijn contract bij Red Bull verlengde tot eind 2023, er wederom alleen voor in zijn strijd tegen Mercedes. De Limburger werd derde, terwijl Albon er op de twaalfde plek maar niet in slaagde om Alfa Romeo-coureur Kimi Räikkönen in te halen.

'Iedereen doet zijn best om Albon te helpen'

Voor de race in Portugal waarschuwde Horner Albon al publiekelijk dat zijn prestaties snel moeten verbeteren. De teambaas benadrukte dat de 24-jarige coureur intern alle steun krijgt.

"Iedereen doet zijn uiterste best om Alex te helpen bij het vinden van de juiste set-up en een balans waarmee hij vertrouwen voelt, want we geloven nog steeds in hem. Hij heeft talent en dit is pas zijn tweede jaar in de Formule 1."

"Iedereen hoopt dat hij zijn stoeltje kan behouden. Helaas was het vandaag opnieuw een moeizame dag voor hem", stelde Horner vast.

Red Bull-teambaas Christian Horner. (Foto: Pro Shots)

Terugkeer Gasly lijkt uitgesloten

Voormalig Red Bull-coureur Pierre Gasly had in Portugal juist wederom een goede dag. De Fransman reed in zijn AlphaTauri naar de vijfde plaats.

Toch zei Horner opnieuw dat een terugkeer naar het topteam niet aanstaande is. "De auto van AlphaTauri is veel makkelijker te besturen dan die van Red Bull. Dat is een van de eerste dingen die Albon aan het begin van dit seizoen opmerkte."

"We hebben alle reden om te geloven dat de situatie hetzelfde zou zijn als we de poppetjes zouden omwisselen", zei de Britse teambaas over een mogelijke wissel tussen Gasly en Albon.

Red Bull kiest dan ook voor een ervarener teamgenoot van Verstappen, indien het team besluit te stoppen met Albon. Nico Hülkenberg (33) en Sergio Pérez (30) zijn daarvoor in beeld.

"We weten welke opties er zijn", zei Horner. "Maar eerst geven we Albon alle gelegenheid om zijn topvorm te vinden en het stoeltje veilig te stellen."