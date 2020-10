Lando Norris heeft zondag na de Grand Prix van Portugal uitgehaald naar Lance Stroll. De coureur van Racing Point kreeg een tijdstraf van vijf seconden na een touché met de McLaren-rijder.

"Ik heb geen idee wat hij precies aan het doen was", zei Norris tegen Motorsport.com. "En hij lijkt het bovendien ook nooit te leren."

Aan het einde van het lange rechte stuk probeerde Stroll om Norris buitenom in het halen. De Canadees stuurde vervolgens naar de binnenbocht toe en gaf de Brit geen enkele ruimte meer, met de botsing tot gevolg.

"Ik was behoorlijk verbaasd dat hij het aan de linkerkant probeerde, want hij had er rechts makkelijk voorbij gekund", blikt Norris terug.

Beide auto's liepen door de touché schade op en Stroll kreeg van de stewards een tijdstraf van vijf seconden. Tijdens de tweede training op vrijdag botste Stroll in dezelfde bocht al met Max Verstappen.

"Hij heeft dus niks van vrijdag geleerd. Hij leert nooit van wat hij doet. Het overkomt hem vaak, ik kan voortaan maar beter zorgen dat ik uit zijn buurt blijf", mopperde Norris, die door de touché WK-punten misliep en als dertiende finishte.

Stroll besloot in split second buitenom te gaan

Stroll blikt op de website van Racing Point terug op het incident: "Ik wachtte op hem om te zien of hij naar links of rechts zou gaan, maar hij bleef in het midden rijden. In een split second besloot ik buitenom te gaan, waardoor ik een stukje over de kerbstones moest rijden."

"Ik had het gevoel dat ik hem volledig voorbij was toen ik instuurde voor de bocht, maar er was helaas geen ruimte voor twee auto's. Na de botsing was er schade en had het geen zin om door te rijden."

Stroll reed nog wel enige tijd door, maar reed op ruime achterstand op de laatste plek, waarop zijn team besloot dat hij opgaf. Zo werd hij de enige uitvaller van de Portugese Grand Prix.