Lewis Hamilton wist zondag opnieuw een Formule 1-record op zijn naam te schrijven. De 35-jarige Brit had nooit gedacht dat hij Michael Schumacher zou kunnen overtreffen door 92 Grands Prix te winnen.

"Ik heb echt nooit durven dromen dat ik hier nu zo zou staan met mijn 92e zege", zei de coureur van Mercedes in een eerste reactie. "Het gaat ook nog wel even duren voordat ik het echt ga beseffen, denk ik. Ik kan de juiste woorden nu moeilijk vinden."

Hamilton begon zijn Formule 1-carrière in 2007 bij McLaren en boekte daar in zes jaar negentien overwinningen. De grote successen kwamen pas echt na zijn overstap naar Mercedes, waar hij vijf van zijn zes wereldtitels pakte.

"Ik had geen glazen bol toen ik ervoor koos om voor dit team te gaan rijden. Maar ik heb wel het privilege dat ik met geweldige mensen mag werken", loofde Hamilton zijn team.

"Elke dag proberen we beter te worden. We innoveren en leggen de lat steeds hoger. Ook na alle successen, leunen we nooit achterover. De jongens hier op het circuit en in de fabriek leveren al jaren fantastisch werk."

Hamilton had zware middag in Portugal

Hamilton noemde zijn 92e zege een van de zwaarste uit zijn carrière. Na de start viel hij van poleposition terug naar de derde plek en tegen het einde van de race kreeg hij last van kramp in zijn rechter kuit.

"Het was erg zwaar met de kou hier. Het belangrijkste vandaag was om met die temperatuur om te kunnen gaan en de banden warm te krijgen", keek hij terug.

"Op zaterdag heb ik enkele dingen aan de afstelling van de auto laten aanpassen, om zoveel mogelijk warmte in de banden te krijgen. Dat heeft goed uitgepakt."

Hamilton vierde zijn recordzege op het podium met Peter Bonnington, die al die jaren bij Mercedes zijn vaste engineer is. Zijn vader Anthony Hamilton, die zelden een race bezoekt, was speciaal voor de recordzege naar Portugal gekomen.

"Het is een gezegende dag", vond Hamilton. "Bijzonder dat ik het met deze mensen kan vieren."