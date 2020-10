Max Verstappen vindt dat hij met een derde plek in Portugal precies kreeg waar hij recht op had. De coureur van Red Bull was vooral opgelucht dat de listige eerste ronde zonder grote gevolgen bleef.

"We hebben gekregen wat we verdienen vandaag", zei Verstappen in een eerste reactie op het circuit van Portimão. Hij kon het Mercedes geen moment lastig maken en eindigde met ruime voorsprong op alle andere coureurs.

In die eerste ronde waren er heel wat positiewisselingen en wist McLaren-coureur Carlos Sainz zelfs verrassend de leiding te grijpen. Verstappen reed even tweede, maar viel vervolgens terug naar de vijfde plek.

"Ik had heel weinig grip in de eerste ronde en het regende een beetje", zei Verstappen. "Ik probeerde vooral uit de problemen te blijven."

Verstappen (tweede van rechts) pakte in de eerste ronde kort de tweede plaats. (Foto: Getty)

'Pérez schakelde zichzelf uit'

Dat lukt niet, want de Limburger toucheerde de Racing Point van Sergio Pérez, die in de rondte spinde en naar de laatste plek terugviel. De stewards stelden een onderzoek in, maar besloten geen straf uit te delen.

"Sergio gaf me niet genoeg ruimte en hij schakelde zichelf uit", keek Verstappen terug op het incident. Hij keerde al snel terug op de derde plek.

"Toen alles was gestabiliseerd, kon ik de McLarens inhalen. Daarna heb ik mijn eigen race gereden. Het gat naar Mercedes was toen al zo groot dat ik er niets meer aan kon doen."

Lewis Hamilton won de race met overmacht en verbeterde het record van Michael Schumacher door zijn 92e Formule 1-zege te boeken. Voor de zevende keer in twaalf races dit seizoen stonden Hamilton, Bottas en Verstappen samen op het podium.