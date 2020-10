Max Verstappen is zondag derde geworden in de Grand Prix van Portugal. De soevereine winnaar Lewis Hamilton overtrof het record van Michael Schumacher door in Portimão zijn 92e Formule 1-zege te boeken.

Voor Verstappen is het zijn negende podiumplaats van het seizoen. Na elke race waarin de Red Bull-coureur de finish haalde, stond hij op het ereschavot.

In Portugal, waar het tijdens de race af en toe licht regende, kon Verstappen het de twee coureurs van Mercedes niet moeilijk maken. Valtteri Bottas reed in de openingsfase aan de leiding, maar moest Hamilton na twintig rondes voorbij laten gaan.

De 35-jarige Brit schreef geschiedenis door het record van Formule 1-legende Schumacher uit de boeken te rijden. Met nog vijf races te gaan heeft Hamilton ruim tachtig punten voorsprong op Bottas in de WK-stand, waardoor zijn zevende wereldtitel steeds dichterbij komt.

Mercedes kan volgende week op Imola de zevende constructeurstitel op rij veiligstellen. Op teamgenoot Bottas, Verstappen en Ferrari-coureur Charles Leclerc na wist Hamilton iedereen op een ronde te zetten.

Uitslag GP Portugal 1. Hamilton (Mercedes) 25 punten +1

2. Bottas (Mercedes) 18 punten

3. Verstappen (Red Bull) 15 punten

4. Leclerc (Ferrari) 12 punten

5. Gasly (AlphaTauri) 10 punten

6. Sainz (McLaren) 8 punten

7. Pérez (Racing Point) 6 punten

8. Ocon (Renault) 4 punten

9. Ricciardo (Renault) 2 punten

10. Vettel (Ferrari) 1 punt

Sainz leidt na hectische start

Vanwege lichte regen en een gebrek aan grip verliep de start in de Algarve zeer chaotisch en waren er in de eerste rondes veel positiewisselingen. Verstappen passeerde aanvankelijk Bottas en reed kort op de tweede plek. Daarna werd hij weer ingehaald door de Fin en door Sergio Pérez, die na een touché met de 23-jarige Limburger in de rondte spinde en achteraan het veld belandde.

Na een onderzoek van de stewards werd het moment afgedaan als een race-incident, waardoor Verstappen ontkwam aan een straf. Hij viel wel terug naar de vijfde plaats, omdat McLaren-coureurs Carlos Sainz (van de zevende naar de eerste plek) en Lando Norris (van acht naar vier) een superstart kenden.

Sainz behield de leiding tot de vijfde ronde, waarna Bottas, Hamilton, Verstappen en Ferrari-coureur Charles Leclerc snel achter elkaar langszij kwamen. De twee coureurs van Mercedes sloegen al snel een gat van ruim tien seconden met Verstappen.

Hamilton passeert Bottas en rijdt overtuigend naar winst

Hamilton had minder last van bandenslijtage dan Bottas en wist zijn teamgenoot in de twintigste ronde te passeren, waarmee de leider in de WK-stand de leiding heroverde. Kort daarvoor was er een touché tussen Lance Stroll en Norris, waardoor beiden achteraan het veld kwamen te liggen en de Canadees een tijdstraf van vijf seconden kreeg.

Verstappen maakte als eerste van de top drie een pitstop en viel terug naar de zesde plek, maar wist zijn derde plek weer terug te pakken. Het Mercedes-duo kon een stuk langer doorrijden en liet na zo'n veertig van de 66 rondes hun banden wisselen zonder plekken te verliezen.

Voor het restant van de race was wel duidelijk dat Hamilton op weg was naar de zege en ook het onderlinge verschil tussen nummer twee Bottas en Verstappen was groot.

Verstappens teamgenoot Alexander Albon, die eerder deze week te horen kreeg dat hij beter moet presteren om zijn stoeltje te behouden, kende opnieuw een zwakke race. De Thai werd op een ronde gezet door Verstappen en eindigde op de twaalfde plek buiten de punten.

De superieure Hamilton reed met een voorsprong van twintig seconden onbedreigd naar de zege en bekroonde zijn recordzege door ook de snelste raceronde op zijn naam te zetten.