Met nog zes races te gaan moet een aantal van de Formule 1-coureurs vrezen voor hun loopbaan in de koningsklasse, terwijl anderen azen op hun plekje. Wie kunnen zichzelf zondag een dienst bewijzen met een goede klassering in de Portugese Grand Prix?

Alexander Albon - Red Bull Racing

Uiteraard moet dit lijstje beginnen met Albon (24), de teamgenoot van Max Verstappen. Die presteert soms redelijk, soms goed, maar meestal matig. Albon reed twintig races voor Red Bull en pakte daarin één podiumplaats. Verstappen (23) stond in die 20 races twaalf keer op het podium, waarvan twee keer als winnaar.

Teambaas Christian Horner zegt nu duidelijk dat Albon zichzelf op korte termijn moet bewijzen, anders gaat het team kijken naar externe opties voor 2021. Namen als Nico Hülkenberg en Sergio Pérez worden hierbij genoemd. Albon krijgt al veel meer tijd dan Pierre Gasly kreeg, maar moet het nu echt gaan laten zien.

Doet hij dat niet, dan is de kans groot dat Albon volgend jaar toeschouwer is, want hij is zeker niet in beeld bij andere teams. Ook niet bij zusterteam AlphaTauri, zo wist Horner te vertellen.

Alexander Albon kwalificeerde zich als zesde voor de Portugese Grand Prix, op een toch wel teleurstellende 0,6 seconde van de tijd van Max Verstappen. (Foto: ANP)

Sergio Pérez - Racing Point

Pérez kwam al voorbij als gegadigde voor het stoeltje bij Red Bull naast Verstappen. Daarvoor lijkt hij overigens geen voorname kandidaat. De Mexicaan moet aan de slag om zijn loopbaan in de Formule 1 te redden. Bij Racing Point maakt hij plaats voor Sebastian Vettel.

De dertigjarige Pérez heeft twee voordelen: niemand twijfelt aan zijn kwaliteiten en hij neemt een goedgevulde portefeuille aan sponsors mee. Dat maakt hem direct aantrekkelijk voor teams die om geld verlegen zitten. Voorlopig wordt hij vooral in verband gebracht met Williams, al is Haas ook nog niet uitgesloten. Er is ook een reële kans dat Pérez zijn loopbaan voortzet in de Amerikaanse IndyCar.

Sergio Pérez (links) start zondag als vijfde in Portimão, zes plaatsen voor zijn teamgenoot Lance Stroll (rechts). Die mag wel bij Racing Point blijven, want hij is de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll. (Foto: ANP)

Daniil Kvyat - AlphaTauri

Om maar met de deur in huis te vallen: het ziet er slecht uit voor de 26-jarige Kvyat. Er zaagt namelijk een jonge Japanner aan zijn stoelpoten. Yuki Tsunoda (20) is Honda-protegé én Red Bull-junior. Naast die twee troefkaarten laat het jonge talent mooie dingen zien in zijn debuutjaar in de Formule 2. Tsunoda gaat als een Japanse kogeltrein richting een stoeltje bij AlphaTauri.

Door de sterk presterende Gasly moet Kvyat haast wel het kind van de rekening worden. Hij is, oneerbiedig gezegd, al veldvulling omdat de talentenstroom bij Red Bull even stokte. Nu een nieuw project van Helmut Marko zich aandient, moet Kvyat waarschijnlijk de markt op. Daar kan hij geen denderende prestaties of dikke sponsorcenten overleggen. Het wordt een lastig verhaal.

Daniil Kvyat start op Portimão als dertiende, vier plaatsen achter Pierre Gasly. (Foto: ANP)

George Russell - Williams

Russell zou eigenlijk niet op deze lijst moeten staan, omdat hij niet op het asfalt vecht voor zijn plekje. De 22-jarige Brit wordt unaniem gezien als groot talent en staat bovendien bij Mercedes onder contract. Dat topteam stalt hem bij Williams om te rijpen.

Er zit echter een potentiële kink in de kabel: Williams is geïnteresseerd in coureurs die geld meebrengen en dat doet Russell niet. De op de markt verschenen Pérez neemt dus wel vele sponsormiljoenen mee. Teamgenoot Nicholas Latifi (eigenlijk de vader van Latifi) doet dat ook.

Russell heeft wel een contract voor 2021, maar Formule 1-contracten verliezen soms spontaan hun betekenis. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff liet al weten niet echt wat voor Russell te kunnen betekenen. Dat was vast niet de geruststelling die hij zocht.

George Russell start de Portugese Grand Prix vanaf de veertiende startplaats. Hij was een volle seconde sneller dan Nicholas Latifi, die als laatste start. (Foto: ANP)

Antonio Giovinazzi - Alfa Romeo

Giovinazzi kwam aan zijn Formule 1-stoeltje dankzij Ferrari, en kan hem ook weer verliezen dankzij Ferrari. De Scuderia heeft zeggenschap over een van de twee stoeltjes bij Alfa Romeo. En die neemt de 26-jarige Italiaan, die onder contract staat in Maranello, nu al twee seizoenen in.

Maar er is een probleem: Ferrari heeft een hele club jonge talenten rondrijden in de Formule 2, waarvan Mick Schumacher de bekendste is. Daarnaast kloppen ook Callum Ilott en Robert Scharzman op de deur. Schumacher maakt vrijwel zeker de stap naar de koningsklasse, al is de vraag naar welk team (Haas lijkt een grote kanshebber).

Giovinazzi moet zeker vrezen voor zijn plek, al zijn er ook geluiden dat hij een derde seizoen krijgt. Daarvoor moet hij vooral teamgenoot Kimi Räikkonen (die waarschijnlijk nog een jaartje doorgaat) verslaan.

Momenteel staat de Italiaan nipt voor de gelouterde Fin in de WK-stand en gaan ze gelijk op in het onderlinge kwalificatieduel. Giovinazzi heeft nog wat sterke optredens nodig, dan is de kans best groot dat hij volgend jaar nog steeds Formule 1-coureur is.

Antonio Giovinazzi start de race als zeventiende, net achter Kimi Raikkonen. Maar let op zijn starts, die zijn meestal sterk. (Foto: ANP)

Romain Grosjean en Kevin Magnussen - Haas

Zowel Grosjean als Magnussen moet het veld ruimen bij het team van Haas. Deze renstal heeft geld nodig en dat brengt het huidige coureursduo nauwelijks mee.

Mick Schumacher (de zoon van zevenvoudig kampioen Michael Schumacher) en Nikita Mazepin (de zoon van een steenrijke Rus), lijken de belangrijkste gegadigden, met Hülkenberg en Pérez als bekende outsiders die overal worden genoemd waar stoeltjes vrij kunnen komen.

Voor Magnussen en Grosjean lijkt het einde verhaal in de Formule 1. Zonder meegebrachte sponsors, zonder geweldige resultaten en zonder 'hype' rond hun namen zit er waarschijnlijk niets anders op dan een jaar of langer toekijken.

De Grand Prix van Portugal start zondag om 14.10 uur.

Romain Grosjean (rechts) en Kevin Magnussen (rechts) starten zondag respectievelijk als achttiende en negentiende. (Foto: ANP)