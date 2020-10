Lewis Hamilton wist dat hij zaterdag alles moest geven om poleposition te veroveren in de Grand Prix van Portugal. Valtteri Bottas klokte in alle trainingen de snelste tijd, maar moest in de kwalificatie zijn meerdere erkennen in zijn Britse teamgenoot.

"Ik kan niet in woorden omschrijven hoe zwaar het was", zei Hamilton in een eerste reactie na de kwalificatie. "Natuurlijk hebben we een geweldige auto, maar je moet alles op alles zetten om een goede ronde neer te zetten."

De regerend wereldkampioen besloot in Q3 liefst drie snelle rondes af te leggen zodat hij meer kans zou hebben om de tijd van Bottas te verbeteren. Met nog een minuut te gaan klokte Hamilton alsnog een betere tijd dan de Fin en stelde hij poleposition veilig.

"Valtteri is zo snel dit weekend, maar ik bleef hard werken om nog tijd te winnen", zei Hamilton. "Op het einde besloot ik drie rondes te rijden om mijn kansen te vergroten. In de laatste ronde voelde ik me beter en beter worden en dook ik onder de tijd."

De 35-jarige Brit vindt het hoe dan ook bijzonder om te racen in Portimão, waar nog nooit een Grand Prix in de Formule 1 werd verreden. "Het is echt een bijzonder circuit. Er zijn plekken waar je niet eens kunt zien waar je heenrijdt en je alleen naar de lucht kijkt. Het is een van de uitdagendste circuits waar ik ooit op heb gereden."

Het is al de 97e keer in zijn Formule 1-loopbaan dat Hamilton poleposition verovert. De Grand Prix van Portugal begint zondag om 14.10 uur.