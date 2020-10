Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal. De Nederlander moest zaterdag wederom Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voor zich dulden in Portimão, maar het verschil was klein.

De 23-jarige Verstappen was slechts 0,25 seconde trager dan Hamilton, die met een tijd van 1.16,652 poleposition pakte. Valtteri Bottas was een tiende langzamer dan zijn Britse teamgenoot bij Mercedes, maar hield Verstappen wel achter zich.

"Het was moeilijk om de banden aan het werk te krijgen, maar ik reed een goede ronde in Q3", zei Verstappen in een eerste reactie. "We zitten niet te ver achter Mercedes, dus dit is niet slecht. Hopelijk kunnen we er zondag ook dicht bij blijven."

De Nederlander, die in Q2 klaagde over te weinig grip, realiseert zich dat de start van invloed zal zijn op zijn kansen op de overwinning. Hij begint in tegenstelling tot Hamilton en Bottas zondag op de softbanden en niet op de mediums.

"Bocht 1 is niet de plek om iets te proberen. De start gaat belangrijk zijn, maar daarna hebben we weinig zicht op hoe de banden zich zullen houden. We zien het wel", besloot Verstappen.

De Grand Prix van Portugal begint zondag om 14.10 uur in Portimão. Hamilton begint voor de 97e keer in zijn Formule 1-loopbaan van pole.