Max Verstappen heeft zaterdag de derde tijd neergezet in de kwalificatie van de Grand Prix van Portugal. Lewis Hamilton start zondag wederom op poleposition.

Hamilton reed zijn toptijd van 1.16,652 opvallend genoeg op de mediumband, die doorgaans niet de snelste band is. Ook Valtteri reed op medium, Verstappen en de andere coureurs gebruikten 'gewoon' soft.

Op 0,1 seconde van Hamilton pakte zijn teamgenoot Bottas de tweede tijd. Verstappen was 0,25 seconde trager dan Hamilton en moest zoals zo vaak dit seizoen genoegen nemen met de derde plek achter het Mercedes-duo.

Hamilton stond dit jaar pas driemaal niet op poleposition. De 35-jarige Brit, die op weg is naar zijn zevende wereldtitel, reed voor de 98e keer in zijn carrière de snelste tijd in de kwalificatie.

Zijn teamgenoot Alexander Albon, die moet vrezen voor zijn stoeltje, zette de zesde tijd neer. Charles Leclerc van Ferrari en Racing Point-coureur Sergio Pérez staan voor de Thai op de startgrid.

Vettel trager dan Russell in kwalificatie

Sebastian Vettel wist voor de achtste keer op rij Q3 niet te halen. De viervoudig wereldkampioen moet zondag als vijftiende van start en heeft zelfs Williams-coureur George Russell (veertiende) voor zich op de grid.

Daniel Ricciardo spinde aan het einde van Q2 van de baan. De Australiër van Renault ging met de tiende tijd nog wel door naar Q3, maar kon daar niet in actie komen vanwege de schade aan zijn auto.

De Grand Prix van Portugal begint zondag om 14.10 uur.