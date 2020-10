Als Red Bull Racing zou besluiten om te stoppen met Alexander Albon, dan gaat het team geen coureur van AlphaTauri promoveren. Er wordt dan gekeken naar ervaren coureurs die als teamgenoot van Max Verstappen kunnen fungeren.

Albon krijgt het hele jaar al kritiek, omdat hij de snelheid van Verstappen niet kan bijbenen. De Nederlander scoorde dit jaar 147 WK-punten, tegenover slechts 64 voor zijn Thaise teamgenoot.

Red Bull staat erom bekend dat het graag eigen talenten opleidt om via AlphaTauri (voorheen Toro Rosso) bij het hoofdteam te laten doorbreken. Dat wil teambaas Christian Horner niet doen, als het team besluit om afscheid te nemen van Albon.

"Nee, ik denk dat AlhpaTauri het goed voor elkaar heeft met het huidige coureursduo. Onze voorkeur ligt bij Alex", zegt Horner zaterdag tegen Autosport.

"Maar als we naar een andere oplossing zouden moeten kijken, dan doen we dat buiten de Red Bull-vijver. Simpelweg omdat we zelf niet beschikbaar hebben wat we graag zouden willen."

De huidige AlphaTauri-coureurs Pierre Gasly en Daniil Kvyat reden in het verleden al weinig succesvol bij Red Bull. Het team zou het liefst een ervaren coureur naast Verstappen hebben.

"Er zijn een paar goede coureurs beschikbaar op de markt die volgend jaar graag een stoeltje zouden willen hebben", zei Horner. Daarmee leek de Brit te doelen op Nico Hülkenberg (33) en Sergio Pérez (30).

Volgens Autosport stond Hülkenberg twee weken geleden al stand-by om in te vallen voor Albon, die een coronatest met een onduidelijke uitslag had voorafgaand aan de GP van de Eifel. Een tweede test van de Thai bleek negatief, zodat hij kon rijden. Hülkenberg werd vervolgens door Racing Point opgeroepen als invaller voor de wel besmette Lance Stroll.

Horner hoopt dat Albon zich bewijst

Red Bull hoopt dat Albon in de resterende zes Grands Prix van dit jaar het team kan overtuigen. "We willen dat Alex zijn stoeltje afdwingt en ons overtuigt dat er geen reden is om op zoek te gaan naar een alternatief", zei Horner.

"Iedereen in het team zou dat het liefst willen, want Alex is een populair teamlid. Maar we hebben twee coureurs nodig die de strijd aan kunnen gaan met Mercedes. Dat is ons doel."

Medio september pakte Albon met een derde plaats in de GP van Toscane de eerste podiumplaats van zijn carrière. Daarna viel hij weer tegen met een tiende plek in Rusland en een uitvalbeurt in de Eifel.

"Op Mugello hadden we echt het gevoel dat hij de zaken goed voor elkaar had, maar daarna had hij weer twee moeizame weekenden", vond ook Horner. "Hij moet weer terugvechten en heeft een paar sterke weekenden nodig, van start tot finish."

Albon begon niet erg overtuigend aan het raceweekend in Portugal. Tijdens de eerste twee trainingen kwam hij niet verder dan een vijfde en een tiende tijd.