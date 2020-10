Max Verstappen vindt niet dat zijn botsing met Lance Stroll tijdens de tweede vrije training van de GP van Portugal zijn schuld is. De Nederlander en de Canadees raakten elkaar in de bocht toen Verstappen Stroll probeerde in te halen en eindigden allebei buiten de baan.

"Ik was volledig verrast, hij stuurde gewoon in zonder te kijken terwijl ik hem inhaalde", keek Verstappen na afloop van de tweede vrije training terug op het incident. "Ik heb geen idee waar ik naartoe had moeten gaan om hem te ontwijken."

De 22-jarige Limburger is van mening dat hij van Stroll de ruimte had moeten krijgen om de Racing Point-coureur in te halen. "Ik was net bezig met mijn snelle ronde, terwijl hij die van hem net had gereden. We gaan zien wat er nu gaat gebeuren."

Verstappen barstte direct na de botsing uit in een serie vloeken en was na de training nog altijd niet helemaal gekalmeerd. "Het is de tweede vrije training en dan gebeurt zoiets. Het is jammer dat we elkaar raakten, en vooral ontzettend onnodig. Het is gewoon dom."

Door de crash kon zowel Verstappen als Stroll de tweede vrije training op de Autódromo Internacional do Algarve niet voortzetten. Desondanks reed de Nederlander van Red Bull Racing de tweede tijd van de sessie, achter Mercedes-coureur Valtteri Bottas.

Max Verstappen in actie tijdens de tweede vrije training van de GP van Portugal. (Foto: Pro Shots)

Teambaas Horner spreekt van 'fifty-fifty'

Verstappen en Stroll moesten na afloop van de tweede vrije training in Portimão zich allebei bij de stewards melden. Zaterdagavond was er nog geen straf uitgesproken, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat beide coureurs vrijuit gaan.

Waar Verstappen vindt dat hem weinig aan te rekenen valt, is Red Bull-teambaas Christian Horner daar nog niet zo zeker van. "Als ik volledig eerlijk ben, kun je zeggen dat beiden een rol hebben in het incident. Max ging ervan uit dat Lance zou afremmen, terwijl Lance op zijn beurt mogelijk niet zag dat Max daar zat."

De Brit wilde niet vooruitlopen op een eventuele straf voor zijn coureur. "Beide partijen zullen nu hun standpunt moeten uitleggen. Het zal waarschijnlijk fifty-fifty worden."

De derde vrije training van de GP van de Algarve begint zaterdag om 12.00 uur, drie uur later gevolgd door de kwalificatie. De race start zondag om 14.10 uur.