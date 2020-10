Max Verstappen is vrijdag in de tweede training voor de GP van de Algarve gebotst met Lance Stroll. Kort daarvoor vloog de auto van Pierre Gasly in brand.

Aan het einde van het lange rechte stuk werd Verstappen afgesneden door Stroll, waardoor beide coureurs van de baan vlogen en er met de rode vlag werd gezwaaid. De Canadees reed wel voor de Nederlander toen beiden instuurden voor de eerste bocht.

Verstappen was woedend en zei over de boordradio: "Ongelooflijk, hoe kan het dat hij mij niet ziet? Is hij blind?". De wedstrijdleiding stelde direct een onderzoek in naar het incident, zodat er voor één of beide coureurs een gridstraf dreigt.

Eerder moest de sessie ook al worden stilgelegd nadat de AlphaTauri van Gasly vlam vatte. De Fransman moest snel uitstappen terwijl de auto hevig brandde.

Bottas rijdt opnieuw snelste tijd

Tussen alle tumult door reed Valtteri Bottas net als in de eerste training de snelste tijd. De Fin van Mercedes ging rond in 1.17,940.

Verstappen was op ruim een halve seconde tweede, vlak voor McLaren-coureur Lando Norris. Wereldkampioen Lewis Hamilton kwam niet verder dan de achtste tijd.

In het eerste half uur moesten alle teams verplicht op prototypes van de banden van 2021 rijden. Verstappen zette daarmee de snelste tijd neer. De coureurs hadden verschillende types banden, maar het is niet bekend wie met een harde of zachte band reed.

Zaterdag wordt er nog eenmaal getraind in Portimão, voordat om 15.00 uur de kwalificatie begint. Zondag om 14.10 uur begint de race in Portugal.