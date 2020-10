Op Autódromo Internacional do Algarve vindt dit weekend de Grand Prix van Portugal plaats. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting in Portimão.

Waarschijnlijk blijft het heel de race droog, maar de regendreiging is er wel vanuit het westen. Mocht om een of andere reden de race vertraging oplopen dan neemt de kans op regen ook toe.

Zaterdag werd de kwalificatie een half uur uitgesteld omdat er putdeksels waren losgekomen. Alleen in zo'n scenario zouden de coureurs met buien te maken kunnen krijgen.

Grote hoeveelheden worden er sowieso niet verwacht, maar waarschijnlijk valt de regen dus net na de race.