Op Autódromo Internacional do Algarve vindt dit weekend de Grand Prix van Portugal plaats. Michiel Severin, meteoroloog bij Weerplaza, praat je bij over de weersverwachting in Portimão.

Voorlopig is het rustig weer in de Algarve en we voorzien dan ook geen problemen door het weer op vrijdag als de vrije trainingen worden verreden. Het is zonnig en zo'n 20 tot 22 graden.

Ook zaterdag tijdens de kwalificatie is het droog en zonnig weer op het Autódromo Internacional do Algarve. De temperatuur ligt 's middags rond 21 graden.

Na twee droge en zonnige dagen is het zondag nog afwachten hoe het weer eruit gaat zien. Dat heeft te maken met orkaan Epsilon die nu actief is boven het midden van de Atlantische Oceaan.

Hoewel de orkaan op grote afstand van Portugal blijft, stuwt het wel bewolking en regen richting de Algarve. Hierdoor trekt zondag een storing over het land en de huidige verwachting is dat het precies tijdens de race over de zuidelijke kustgebieden van de Algarve zal trekken en dus ook over het F1-circuit.

Er wordt geen plensregen verwacht, maar de baan zal wel nat worden. Of het tijdens de race ook gaat regenen is overigens niet zeker. Als de storing iets trager is, blijft het tijdens de Grand Prix geheel droog.

*Dit bericht wordt gedurende het weekend geüpdatet.