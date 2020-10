Lewis Hamilton heeft geen haast met het nemen van een besluit over zijn toekomst bij Mercedes. De wereldkampioen heeft zijn aflopende contract nog altijd niet verlengd.

"Er zijn nog heel veel vragen die beantwoord moeten worden. We gaan in 2022 ook een nieuw tijdperk in wat betreft de auto, daar ben ik ook wel weer heel benieuwd naar. Het zijn allemaal dingen waar we over zullen praten", zei Hamilton donderdag op het circuit van Portimão.

"Ik denk dat ik het heb verdiend om nog een tijdje te blijven, maar we zullen zien. Hopelijk wordt er in de komende maanden meer duidelijk. Het heeft op dit moment geen prioriteit. Ik wil eerst wereldkampioen worden."

Volgens Hamilton, die op koers ligt voor zijn zevende wereldtitel en zondag in Portugal het record van Michael Schumacher kan breken met zijn 92e Grand Prix-zege, speelt ook de coronacrisis een rol in zijn toekomstbesluit.

"Normaal gesproken zou ik voor drie jaar bijtekenen, maar we leven in een rare tijd. Als je naar de korte termijn kijkt, zie je dat er bedrijven zijn die het moeilijk hebben. Mercedes is op de terugweg. Ik denk dat ze er momenteel aardig voorstaan, maar iedereen heeft dit jaar een flinke klap gehad."

Hamilton en de overige Formule 1-coureurs beginnen vrijdag om 12.00 uur aan de eerste vrije training op het circuit van Portimão, waar de race zondag om 14.10 uur begint.