Max Verstappen weet nog niet of Red Bull Racing komend weekend in de Grand Prix van Portugal ook al een aanval op Mercedes kan inzetten. De Limburger zei eerder deze week dat hij verwacht op het nieuwe circuit in Portimão in de buurt van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas te komen.

"Ik weet niet of we Mercedes hier ook kunnen aanvallen", blikt de 23-jarige Verstappen donderdag op de persconferentie vooruit op de race.

In de afgelopen races kroop de Red Bull-coureur langzaamaan naar Mercedes toe. Zo eindigde hij twee weken geleden kort achter Hamilton als tweede in de Grand Prix van de Eifel. Ook in de kwalificatie maakte hij het de Duitse renstal toen erg lastig op de Nürburgring.

"De Nürburgring was een circuit waar we al lang niet waren geweest en het was daar ook erg koud", aldus de Nederlander. "Hier op Portimão zijn we ook nog nooit geweest, dus het is nog even afwachten hoe competitief we zullen zijn. Qua balans voelde de auto in het vorige raceweekend al meer als één geheel, dus dat is altijd een goed gevoel."

Wel is Mercedes op dit moment al bezig met de ontwikkeling van de auto voor volgend seizoen, terwijl Red Bull nog werkt aan een aantal updates voor de RB16. "Voor ons is het juist heel belangrijk dat we blijven leren over onze auto. Dat gaat ons volgend jaar ook helpen, omdat je amper wat kunt veranderen", vertelt Verstappen.

"Wat Mercedes doet, werkt ongetwijfeld voor hen, maar wij doen het op onze manier. We zullen wel zien waar we begin volgend jaar staan."

'Circuit zal niet meer zo hobbelig zijn'

De Grand Prix van Portugal stond in 1996 voor het laatst op de kalender, maar werd toen verreden in Estoril. Het is de eerste keer dat een Formule 1-race plaatsvindt op het Autódromo Internacional do Algarve in Portimão.

Het nieuwe circuit is voor Verstappen geen volledig onbekend terrein. "Ik heb hier in januari toevallig in een GT-auto gereden. Het circuit zal niet meer zo hobbelig zijn als toen, want er is nieuw asfalt gelegd. Misschien hebben we wat minder ervaring in real life hier, maar dat maakt mij verder niet uit."

Het raceweekend in Portugal gaat vrijdag van start met twee vrije trainingen. Zaterdag volgen de laatste vrije training en de kwalificatie, waarna zondag om 14.10 uur het licht op groen gaat voor de race.