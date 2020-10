Het aanstaande vertrek van Romain Grosjean en Kevin Magnussen bij Haas heeft volgens de Fransman een financiële oorzaak. De twee coureurs maakten donderdag bekend dat ze bezig zijn aan hun laatste maanden bij het Amerikaanse team.

Het nieuws kwam niet onverwacht, want Grosjean (twee) en Magnussen (één) pakten dit seizoen nog nauwelijks WK-punten. Bovendien is Haas net als enkele andere teams hard getroffen door de coronacrisis.

"Ik had wel verwacht dat één van ons twee zou moeten vertrekken. Maar vanwege COVID-19 heeft het team een andere beslissing genomen", vertelde Grosjean donderdag op een persconferentie voor de Grand Prix van de Algarve.

"Teambaas Günther Steiner heeft tegen me gezegd dat het team geld nodig had", aldus Grosjean, die vijf jaar bij Haas reed.

Dat zou erop kunnen duiden dat Sergio Pérez en/of Nikita Mazepin komend seizoen voor Haas rijden. Pérez, die vrij is omdat hij bij Racing Point moet plaatsmaken voor Sebastian Vettel, brengt veel Mexicaans sponsorgeld met zich mee. De vader van de Russische Formule 2-coureur Mazepin is een zakenman met een geschat vermogen van 6 miljard euro.

Steiner: 'We kijken naar geld en talent'

Naast die twee coureurs worden ook Nico Hülkenberg en Formule 2-rijders Mick Schumacher, Calum Illot en Robert Schwartzman door de media in verband gebracht met de vacante Haas-stoeltjes.

Steiner beweerde in Portugal dat er nog geen keuze is gemaakt voor een nieuw coureursduo, maar gaf wel toe dat geld een factor in zijn afwegingen is. "We kijken naar geld en talent. Ik bedoel, talent is altijd de belangrijkste voorwaarde", zei Steiner tegen Motorsport.com.

"Maar er zijn goede coureurs die sponsors met zich meebrengen. We kijken naar alle mogelijke opties."

Haas-teambaas Günther Steiner. (Foto: Pro Shots)

Pérez wil niet met pers over toekomst praten

Pérez wilde op de persconferentie van Racing Point niet uitweiden over een mogelijke overstap naar Haas. "Ik ga hier niet met jullie mijn contractonderhandelingen bespreken", zei de ervaren Mexicaan tegen journalisten. "Dat blijft privé."

"Als ik volgend jaar bij een ander team rijd, dan moet dat een team zijn met een goed project. Anders heeft het geen zin om daar mijn toekomst aan te verbinden."