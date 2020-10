Teambaas Toto Wolff heeft opnieuw gezegd dat Max Verstappen niet in beeld is om coureur te worden bij Mercedes. Het aanstaande vertrek van motorleverancier Honda bij Red Bull verandert daar niets aan.

"De situatie rondom Max zorgt niet voor nieuwe mogelijkheden", zei Wolff woensdagavond in de officiële Formule 1-podcast. "Hij is verbonden aan Red Bull en ik heb veel respect voor zijn loyaliteit."

"Voor Red Bull is Max heel belangrijk, ze hebben hem bovendien al op jonge leeftijd opgepikt. De huidige situatie is goed voor Red Bull en voor ons", aldus de teambaas van Mercedes.

De Duitse renstal domineert al zeven jaar in de Formule 1 en won dit seizoen negen van de elf races. Verstappen is vrijwel altijd achter WK-leider Lewis Hamilton en zijn teamgenoot Valtteri Bottas met afstand de snelste van de rest.

'Veel negativiteit tussen Hamilton en Rosberg'

Wolff ziet geen heil in een rijdersduo Hamilton-Verstappen, omdat er in het verleden binnen Mercedes veel onrust was toen Hamilton met teamgenoot Nico Rosberg om de wereldtitel streed. "Dat duo was erg moeilijk", aldus de Oostenrijkse teambaas.

"Er was zoveel negativiteit. Dat had invloed op de hele ruimte waar zij waren. We belandden toen op een punt waarop we gezegd hebben dat het niet meer goed werkbaar was."

"Daar hebben we toen met beide coureurs over gesproken, maar de animositeit tussen hen bleef bestaan. Die was er zelfs nog lang nadat Rosberg met pensioen ging."

'Met Bottas is er geen rivaliteit meer'

De Duitser stopte eind 2016 abrupt, direct nadat hij in een spannende strijd om de wereldtitel Hamilton had verslagen. Met Bottas koos Mercedes vervolgens voor een coureur die het Hamilton niet vaak moeilijk weet te maken.

"Het eerste jaar van Valtteri was heel verfrissend, er was geen rivaliteit meer", zei Wolff. "Hij doet het geweldig, net als Hamilton het geweldig doet. Ze presteren allebei op de toppen van hun kunnen."

Naast de tevredenheid over het huidige coureursduo, is de aanwas van talenten een andere factor voor Mercedes waardoor Verstappen niet in beeld is. "We hebben junioren die al vele jaren voor ons rijden en eraan zitten te komen. We kijken vooral naar hen, zij vormen de toekomst."