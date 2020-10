Romain Grosjean en Kevin Magnussen vertrekken aan het eind van dit Formule 1-seizoen bij Haas F1, zo hebben de coureurs donderdag laten weten. Het is nog niet bekend wie het duo opvolgt.

"Het hoofdstuk is klaar en het boek is gesloten. Ik ben sinds dag één betrokken geweest bij Haas. Het waren vijf jaren met pieken en dalen, met 110 punten in 92 races, en het was het allemaal waard", schrijft de 34-jarige Grosjean op Facebook.

"Ik heb veel geleerd en ben een betere coureur en een beter mens geworden. Ik hoop dat mensen zich ook dankzij mij verbeterd hebben. Dat maakt me misschien nog wel trotser dan de eerste races in 2016 of de vierde plek in Oostenrijk in 2018."

Magnussen (28) spreekt in zijn verklaring van "een geweldig avontuur". "Ik ben nog bezig met mijn toekomstplannen en hoop die over een tijdje bekend te maken", schrijft de Deen.

Grosjean en Magnussen rijden in achterhoede

Grosjean reed eerder jaren voor Lotus. De Fransman vormt bij Haas sinds 2017 een koppel met Magnussen, die in het verleden namens McLaren en Renault in actie kwam in de Formule 1.

Zowel de Fransman als de Deen kon geen potten breken bij het Amerikaanse team. Magnussen zette in 2018 de beste prestatie van de twee neer door als negende te eindigden in de WK-stand.

Een van de namen die bij Haas worden genoemd voor 2021 is die van Formule 2-coureur Mick Schumacher, al wordt de zoon van Michael Schumacher ook nadrukkelijk gelinkt aan Alfa Romeo.

Net als de andere Formule 1-rijders bereiden Grosjean en Magnussen, de huidige nummers achttien en negentien in de WK-stand, zich momenteel voor op de Grand Prix van de Algarve. De race op het circuit van Portimão is zondag.