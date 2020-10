Lance Stroll is vlak na de Grand Prix van de Eifel van 11 oktober positief getest op het coronavirus, zo laat hij woensdag weten op Instagram. De coureur van Racing Point kan komend weekend wel in actie komen tijdens de race in Portugal.

"Ik wil iedereen laten weten dat ik recentelijk positief testte op het coronavirus, na de Grand Prix van de Eifel. Ik voel me momenteel 100 procent fit en mijn recentste test kwam negatief terug", schrijft Stroll op Instagram.

De 21-jarige Stroll was tijdens de Grand Prix van de Eifel op de Nürburgring nog wel van de partij voor de vrijdagtrainingen, maar die werden geschrapt vanwege de slechte weersomstandigheden. Een dag later werd de Canadees vervangen door Nico Hülkenberg, omdat hij zich niet lekker voelde.

"In de tests voorafgaand aan het weekend testte ik negatief", vervolgt Stroll. "Zaterdagochtend begon ik me ziek te voelen en werd ik wakker met buikpijn. Zondagavond heb ik nog een test gedaan omdat ik me nog steeds niet goed voelde. Het resultaat van deze test bleek positief."

Stroll spreekt van lichte klachten en is na de positieve test in quarantaine gegaan. "Ik ben afgelopen maandag opnieuw getest en het resultaat daarvan was negatief. Ik voel me nu heel goed en kan niet wachten om me weer bij het team te voegen en te racen in Portugal."

De Grand Prix van Portugal op het Autódromo Internacional do Algarve begint zondag om 14.10 uur.