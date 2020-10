Max Verstappen denkt het Mercedes komend weekend in de Grand Prix van Portugal heel lastig te kunnen maken. Volgens de Nederlander moet het voor de Formule 1 nieuwe circuit in Portimão hem goed liggen.

Verstappen put ook vertrouwen uit de vorige race. Twee weken geleden eindigde hij kort achter Lewis Hamilton als tweede in de Grand Prix van de Eifel. Ook in de kwalificatie maakte hij het de Duitse renstal toen erg lastig.

"We hebben een goed weekend gehad op de Nürburgring en ik denk dat we een stap vooruit hebben gezet met de auto", zegt de coureur van Red Bull op zijn eigen website. "We leken dichter bij Mercedes te zitten, wat erg positief is. Ik ben benieuwd wat we kunnen bereiken op deze nieuwe baan."

Verstappen staat derde in de WK-stand met 147 punten. Waar leider Lewis Hamilton (230) al uit zicht lijkt, is de achterstand op Valtteri Bottas met veertien punten te overzien.

'Altijd leuk om naar een nieuw circuit te gaan'

De Grand Prix van Portugal stond in 1996 voor het laatst op de kalender, maar vond toen nog plaats in Estoril. Het is dus voor het eerst dat het Formule 1-circus neerstrijkt op het Autódromo Internacional do Algarve in Portimão.

Voor Verstappen is het circuit niet volledig onbekend. "Ik was er een paar dagen en het regende het grootste gedeelte van de tijd. Maar toch was het gaaf om er te rijden, helemaal op een natte baan."

"Het circuit is deels technisch, maar over het algemeen is het snel. Ik ga graag naar nieuwe circuits. Het is voor iedereen iets nieuws en dat kan dingen door elkaar gooien, wat het interessant maakt."

Het raceweekend in Portugal gaat vrijdag van start met de eerste twee vrije trainingen. Zaterdag volgen de laatste vrije training en de kwalificatie, waarna zondag om 14.10 uur het licht op groen gaat voor de race.