De Formule 1 doet met Portimão komend weekend een nieuw circuit aan. Autocoureur Tom Coronel reed in juni nog op de Portugese racebaan en beantwoordt vijf vragen over de Grand Prix van de Algarve.

Het circuit is in 2008 geopend en maar weinig autocoureurs zijn hier ooit geweest. Maar jij deed in juni mee aan de 24 uur van Portimão. Hoe was dat?

"Dat klopt, het was de eerste internationale autorace in Europa na de corona-uitbraak. We werden tweede in onze klasse en het was echt een heerlijk circuit om op te racen."

"Portimão heeft heel veel bochten met hoogteverschil, waarbij de knik echt in de bocht ligt. Dat zie je nergens anders. Ook bijzonder is dat het lange rechte stuk op glooiend terrein ligt. Eerst gaat het naar beneden, dan loopt het een stukje omhoog, bij de pitboxen is het vlak en naar de eerste bocht toe loopt het weer naar beneden. Ik ken echt geen ander circuit dat ook zo'n recht stuk heeft."

Plattegrond van het Algarve International Circuit. (Beeld: F1)

Kun je de lezers eens meenemen in een ronde over het circuit?

"De eerste bocht loopt zoals ik al vertelde hard omlaag, waarna je de tweede bocht volgas kunt nemen. De hairpin in bocht 3 is de langzaamste van het circuit. Bocht 4 is spannend, want je ziet de exit niet. Dan kom je weer bij een hairpin, waar de weg echt flink naar beneden loopt. Het is verleidelijk om laat te remmen, maar je kunt je heel makkelijk vergalopperen hier."

"Bocht 6 is weer volgas en nummer 7 is een kleine kombocht. Bij 8 loopt de weg omhoog, waardoor je ook hier de exit niet kunt zien. Daarna loopt de weg naar beneden en neem je 9 volgas."

"Het vetste deel van het circuit is bocht 10 en 11. De weg loopt hier echt steil omhoog, dus je ziet gewoon niet wanneer je moet insturen. Tijdens de 24 uursrace heb ik deze combinatie honderd keer genomen, waarvan negentig keer op een andere manier. Doordat je de bocht gewoon niet ziet, kun je hem simpelweg niet steeds goed nemen."

"Daarna is het weer volgas door de volgende bocht heen en bocht 13 is erg goed te doen. Bocht 14 is om een heuvel heen, waardoor je niet kunt zien wat er aankomt. In de laatste bocht loopt het wegdek weer flink naar beneden."

Starttijden GP Algarve Eerste training: vrijdag 12.00 uur

Tweede training: vrijdag 16.00 uur

Derde training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 14.10 uur

En kun je goed inhalen op dit circuit?

"Jazeker. In de eerste bocht uiteraard, met de DRS. En in de combinatie van bocht 5 en 6, daar kun je breed insturen en daarna voorlangs kruisen. In bocht 10 kun je er aan de binnenkant langs."

Is dit een circuit voor Mercedes of juist voor Red Bull?

"Er zitten drie trage en een stuk of zes medium-speed bochten in, dus downforce is belangrijk en daar is Red Bull sterk in. Van de laatste vijf circuits waar de Formule 1 nog heen gaat dit jaar, is Portimão een van de betere kansen voor Max Verstappen om nog een keer te winnen."

"Dit circuit vergt heel veel van de linkerbanden, de slijtage gaat hier een grote rol spelen. De laatste races zat Verstappen al een paar keer dicht bij Hamilton, wie weet kan het nu een keer andersom zijn."

Mick Schumacher, de zoon van Formule 1-legende Michael Schumacher, debuteert volgend jaar mogelijk in de Formule 1. (Foto: ANP)

Ten slotte: het gonst van de geruchten over Mick Schumacher. Verwacht jij dat hij een stoeltje krijgt in de Formule 1?

"Natuurlijk moet hij in de Formule 1 gaan rijden. Niet alleen vanwege zijn naam, maar deze jongen is er ook goed genoeg voor. Hij staat niet voor niks bovenaan in de Formule 2 en wint daar races."

"Sommigen zeggen dat hij zijn carrière te danken heeft aan de naam van zijn vader en dat Mick steeds een leerjaar nodig heeft in een nieuwe klasse. Maar ik zie dat anders. Als je kan blijven leren, wordt je steeds beter en zul je uiteindelijk een hele goede coureur worden."

Tom Coronel werd in juni tweede in de 24 uursrace van Portimão. (Foto: Pro Shots)