De Grand Prix van Vietnam wordt dit Formule 1-seizoen definitief niet meer verreden. De organisatie zette vrijdag zelf een streep door een eventuele nieuwe datum voor de stratenrace in Hanoi.

De Grand Prix in Vietnam stond in april als derde race van het seizoen op het programma, maar werd afgelast vanwege de coronacrisis. De organisatie bleef hopen dat ze de race in november alsnog kon organiseren, maar komt daar nu op terug.

"Het was een buitengewoon moeilijke, maar noodzakelijke beslissing. Gezien de aanhoudende onzekerheid als gevolg van de wereldwijde COVID-19-pandemie kunnen we geen race organiseren", schrijft de organisatie in een verklaring.

In Vietnam zijn tot dusver iets meer dan 1.110 coronabesmettingen gemeld en 35 mensen aan de gevolgen van het virus overleden.

Het was de eerste keer dat de Grand Prix van Vietnam deel uitmaakte van de Formule 1-kalender. Eerder werden ook de races in Australië, China, Monaco, Nederland, Frankrijk, Canada, Azerbeidzjan, Singapore, Japan, de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië geschrapt.

Het Formule 1-seizoen begon door de coronacrisis in juli met twee races in Oostenrijk en duurt tot en met 13 december, wanneer er een Grand Prix in Abu Dhabi op het programma staat. Daarvoor worden er nog vijf races afgewerkt, met op 25 oktober eerst de Grand Prix van Portugal.