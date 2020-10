Yuki Tsunoda zal volgende maand bij een test op het circuit van Imola zijn eerste meters in een Formule 1-auto maken. De twintigjarige coureur, die deel uitmaakt van het juniorenteam van Red Bull, krijgt een kans bij AlphaTauri.

Tsunoda zal op 4 november rijden in de Toro Rosso STR13, de auto die het huidige AlphaTauri in 2018 gebruikte. Volgens de regels van de Formule 1 is dat de nieuwste auto die gebruikt mag worden voor een ongelimiteerde test.

Door 300 kilometer te rijden op Imola, zou Tsunoda aan een van de voorwaarden voldoen om een superlicentie te krijgen, die nodig is om te mogen racen in de F1. Hij moet ook in de top vijf eindigen van het Formule 2-klassement. Met nog twee races te gaan staat hij derde.

De Japanner, die sinds 2018 in het opleidingsprogramma van Red Bull zit, wordt genoemd als een kandidaat om volgend jaar de plek van de Rus Daniil Kvyat bij AlphaTauri over te nemen.

Tsunoda wordt gesteund door Honda, momenteel nog de motorleverancier van Red Bull Racing en AlphaTauri. Het Japanse bedrijf stapt na 2021 echter uit de Formule 1. AlphaTauri-teambaas Franz Tost vertelde recent aan Motorsport.com dat dat besluit geen gevolgen heeft voor de kansen van Tsunoda.

De Formule 2-coureur was woensdag in de fabriek van AlphaTauri in het Italiaanse Faenza om zijn stoeltje te passen in aanloop naar zijn F1-debuut. "Het belangrijkste is om die 300 kilometer af te kunnen leggen", zei hij. "Ik wil vooral niet crashen. Ik heb er vertrouwen in dat ik kan rijden zoals ik altijd doe en ik ga er zeker van genieten."