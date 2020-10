Fernando Alonso heeft dinsdag een goed gevoel overgehouden aan zijn testdag bij Renault. De ervaren Spanjaard, die volgend jaar terugkeert in de Formule 1, mocht 21 ronden afleggen op het circuit van Barcelona.

Volgens de FIA-regels mogen de teams tweemaal per jaar 100 kilometer rijden voor een filmdag. Alonso deed dat dinsdag in de auto waarmee Renault zondag op de Nürburgring de eerste podiumplaats in tien jaar behaalde.

"Het was geweldig om voor het eerst in twee jaar een Formule 1-auto te besturen", zegt Alonso op de website van Renault. "Ik kon eindelijk de ongelooflijke snelheid weer voelen, net als de prestaties van deze auto's tijdens het remmen en andere dingen die een Formule 1-wagen te bieden heeft."

Alonso volgt in 2021 de naar McLaren vertrekkende Daniel Ricciardo op bij Renault. De 39-jarige Spanjaard werd in 2005 en 2006 wereldkampioen namens het Franse team.

"De auto was een aangename verrassing", zei Alonso. "De laatste races heeft het team goed gepresteerd. Ik kon de grip en het potentieel in deze paar ronden meteen voelen."

"Sinds 2018 heeft het team duidelijk een stap vooruit gezet. Alles aan deze wagen voelde goed aan", was hij optimistisch. "Nu ik weet waar deze auto toe in staat is, weet ik ook dat de toekomst er goed uitziet."

Alonso ziet op tv elke ronde van Formule 1

Alonso verliet Renault in 2009. Bij de renstal zijn nog altijd veel werknemers actief die hij kent uit zijn eerdere periodes. "De sfeer is niet veranderd, ik voel me meteen thuis", zei hij.

Zondag was Alonso voor de tv meelevend toeschouwer toen Ricciardo achter Lewis Hamilton en Max Verstappen derde werd in de Grand Prix van de Eifel. "Ik kijk elke race en mis het hele weekend geen enkele ronde", zei de coureur.

"De podiumplek was dikverdiend, eindelijk is het gelukt. Ik kon niet wachten om iedereen te feliciteren", zei de 32-voudig GP-winnaar. "Ik had de felicitatie al getypt en wachtte met verzenden tot Ricciardo over de finish was, want ik wilde het lot niet tarten."