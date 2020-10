Formule 1-directeur Ross Brawn heeft goede hoop dat Honda uiterlijk in 2026 zal terugkeren in de Formule 1. Het Japanse bedrijf maakte onlangs bekend dat het eind 2021 stopt als motorleverancier van Red Bull Racing en AlphaTauri.

"Het is spijtig dat Honda de sport gaat verlaten", schrijft Brawn maandag in zijn column op de website van de Formule 1. Honda nam dat besluit omdat het in 2050 CO2-neutraal wil zijn.

Volgens Brawn hoeft die visie een toekomstige terugkeer van Honda niet uit te sluiten. Vorig jaar sprak de Formule 1 namelijk al de doelstelling in 2030 CO2-neutraal te zijn uit.

"Ik ben optimistisch. Als de Formule 1 zich blijft ontwikkelen, dan denk ik dat Honda kan terugkeren. Het bedrijf is een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis. En hopelijk ook van onze toekomst", aldus de Britse Formule 1-directeur.

Honda mag meepraten over toekomstige motoren

Uiterlijk in 2026 wil de Formule 1 nieuwe reglementen voor de motoren presenteren. Brawn hoopt dat de regelwijzigingen voor Honda een reden kunnen zijn om op termijn terug te keren in de koningsklasse van de autosport.

"We nodigen Honda uit om onderdeel te zijn van de werkgroep die zich gaat bezighouden met de ontwikkeling van de toekomstige motoren. Honda is altijd een belangrijke partner geweest in de Formule 1 en ik kijk uit naar een toekomstige samenwerking."

Het is nog niet bekend welk bedrijf vanaf 2022 de motor van Red Bull gaat leveren. De Oostenrijkse renstal waar Max Verstappen voor rijdt, is bezig aan het derde seizoen met Honda, na een samenwerking van elf jaar met Renault.