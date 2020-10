Als Alexander Albon zijn stoeltje bij Red Bull Racing na dit seizoen kwijtraakt, dan gaat het team van Max Verstappen voor Nico Hülkenberg of Sergio Pérez als vervanger. Dat heeft topadviseur Helmut Marko laten weten.

De 24-jarige Albon rijdt sinds halverwege 2019 voor Red Bull, waar de Britse Thai ver verwijderd blijft van het niveau van teamgenoot Verstappen. Het is vooralsnog onzeker of hij zijn plek behoudt.

"We zullen uiterlijk bij de race in Istanboel (die op 15 november verreden wordt, red.) duidelijkheid geven", zegt de 77-jarige Marko maandag in een interview met F1-Insider.com.

"Het verschil met Max was op de Nürburgring te overzien. Als Alex zo doorgaat, stelt hij zijn stoeltje veilig. Als alternatieven zijn er de bekende namen: Hülkenberg en Pérez."

"Het gaat erom wie binnen drie tienden van Max kan blijven", vervolgt de invloedrijke Oostenrijker. "Albon kan dat op een goede dag en hij is nog jong. Maar je kunt het titelgevecht ook niet op één been aangaan. Het gaat erom dat je competitief bent. Maar het duurt nog even voor er een beslissing valt."

Sergio Pérez en Nico Hülkenberg tijdens een persmoment in 2018. (Foto: Pro Shots)

Hülkenberg reed op Nürburgring al bijna voor Red Bull

Het had overigens weinig gescheeld of Hülkenberg, die geen team heeft en net als Pérez ook voor volgend jaar nergens vastligt, had afgelopen weekend op de Nürburgring al zijn Red Bull-debuut gemaakt.

"We waren vrijdag al met hem in gesprek, want Albon had een niet-eenduidige uitslag van een coronatest. Direct nadat we geland waren in Duitsland belde ik Hülkenberg", aldus Marko.

De test van Albon bleek uiteindelijk negatief, waardoor hij gewoon in actie kon komen op de Nürburgring. Tijdens de race viel hij uit met een technisch probleem. Verstappen eindigde als tweede.

De 33-jarige Hülkenberg kwam ook in actie in zijn vaderland, maar dan namens Racing Point, waar Lance Stroll niet fit was. Hij finishte als achtste.