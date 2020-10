De derde plek van Daniel Ricciardo in de Grand Prix van de Eifel heeft pikante gevolgen voor Cyril Abiteboul. De teambaas van Renault had eerder dit jaar beloofd een tatoeage te nemen als de Australische coureur in dit Formule 1-seizoen het podium zou halen.

"Als het goed is, mag Daniel een ontwerp kiezen en mag ik de plek en de grootte bepalen. Zolang dat het geval is, kan ik ieder ontwerp wel hebben, denk ik", zei Abiteboul na de race op de Nürburgring tegen onder meer Motorsport.com.

"Vorig jaar liet Daniel me zijn nieuwe tatoeage zien en toen vroeg ik hoe hij ertoe kwam om zoiets te doen. Na een paar biertjes zei ik: 'Als je het podium haalt, dan neem ik er een'. Ik ben een man van mijn woord."

Ricciardo - hij eindigde voor het eerst in de top drie sinds hij in 2019 voor Renault begon te rijden - liet zondag al weten dat het ontwerp waarschijnlijk een Duits tintje krijgt, verwijzend naar de Nürburgring.

"We gaan er even over nadenken", zei de 31-jarige Australiër. "Waarschijnlijk wordt het een ontwerp dat met mij én Duitsland te maken heeft. Er moet iets typisch Duits in zitten."

Ricciardo hoefde in de Grand Prix van de Eifel alleen Lewis Hamilton en Max Verstappen voor zich te dulden. De volgende Formule 1-race is op 25 oktober in het Portugese Portimão.