Christian Horner is trots op de tweede plaats van Max Verstappen in de Grand Prix van de Eifel. De teambaas van Red Bull Racing zag dat de Nederlander er zondag in slaagde om dicht bij Lewis Hamilton te komen.

Verstappen startte vanaf de derde plek op de Nürburgring en profiteerde tijdens de race van een uitvalbeurt van Valtteri Bottas. De winst zat er niet in, want Hamilton bleek te snel namens Mercedes.

"Maar het is fantastisch om Max weer op de tweede trede van het podium te zien. Het lijkt erop dat we weer wat dichterbij zijn gekomen in het gevecht met Mercedes", aldus Horner.

"Max slaagde erin om de hele race opvallend dicht achter Lewis te blijven en de safetycar in ronde 44 maakte het alleen maar interessanter. Dankzij het DAS-systeem slaagde Lewis er toen echter meer in om zijn banden op temperatuur te krijgen."

De 23-jarige Verstappen klaagde zondag over de safetycar, die naar de zin van de Nederlander te lang op het circuit reed. Hij had daardoor moeite om zijn banden op te warmen.

Verstappen werd bij de vorige race in Sotsji ook al tweede en stond in Duitsland voor de achtste keer dit Formule 1-seizoen op het podium. De volgende Grand Prix is op 25 oktober in het Portugese Portimão.