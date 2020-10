Het Red Bull Racing van Max Verstappen kwam afgelopen weekend naar de Nürburgring met enkele updates aan de RB16. Volgens de Limburger en zijn teamgenoot Alexander Albon kwamen ze daarmee dichter bij het dominante Mercedes. Toch moet er nog hard gewerkt worden door zowel Red Bull als Honda, wil de kans op overwinningen écht in zicht komen.

Kijkend naar de tijd die Verstappen dit seizoen in de kwalificatie moet toegeven op de snelste Mercedes, loopt Red Bull inderdaad in. Volgens een berekening van de Formule 1 is er sinds het begin van het seizoen gemiddeld 0,4 seconde op een rondje goedgemaakt op de formatie van WK-leider Lewis Hamilton.

De update die dit weekend in Duitsland werd geïntroduceerd, maakte volgens Verstappen vooral een einde aan het wispelturige karakter van de RB16, die de coureurs zeker in het begin van het seizoen negatief verraste met een flinke portie overstuur.

Menig spin was aan dit probleem te wijten. Verstappen en teammaat Albon stelden tevreden vast dat dit probleem was opgelost.

Gat Verstappen naar snelste Mercedes in kwalificatie Oostenrijk I - 0,5 seconde

Oostenrijk II - 1,2 seconde

Hongarije - 1,4 seconde

Groot-Britannië I - 1 seconde

Groot-Britannië II - 1 seconde

Spanje - 0,7 seconde

België - 0,5 seconde

Italië (Monza) - 0,9 seconde

Italië (Mugello) - 0,4 seconde

Rusland - 0,5 seconde

Duitsland - 0,3 seconde

Verstappen kon Mercedessen niet bijhouden

Ondanks dit goede nieuws was de realiteit zondag dat Verstappen de Mercedessen niet kon bijhouden als die echt gas gaven.

Dat werd op twee momenten duidelijk: nadat Verstappen en Hamilton gelijktijdig waren gestopt na de virtual safetycar in de zestiende ronde, kwam de Limburger even snel dichter bij de Brit. Toen de WK-leider zijn banden ook op temperatuur had, reed hij met gemak weg bij zijn belager van Red Bull.

Hetzelfde gebeurde nadat de safetycar in actie was gekomen en beide coureurs op gebruikte softbanden de strijd aangingen richting de finishvlag. Hamilton reed opnieuw vrij simpel weg bij Verstappen, die nog wel de snelheid vond om de snelste rondetijd te klokken. Mercedes echt bedreigen lukte niet. Geen wonder dat Verstappen vol realiteitszin blij was met zijn tweede plaats.

De Nürburgring legde aardig de kracht en zwaktes van de Red Bull bloot. Verstappen was consequent snel in de technische eerste sector, maar verloor tijd op de punten dat het meer op motorvermogen aankwam. Vooral het tijdverlies in de laatste chicane en de laatste bocht viel op.

Max Verstappen krijgt een champagnedouche van winnaar Lewis Hamilton. (Foto: ANP)

Verstappen staat er nog steeds alleen voor

Een ander, meer strategisch nadeel is het gemis van een competitieve teamgenoot. Als een van de Mercedessen het laat afweten, is er altijd nog een auto over vooraan het veld. Red Bull gaat de strijd steeds op één been aan. Albon was zondag weer in geen velden of wegen te bekennen en viel vooral in negatieve zin op door te klagen over andere coureurs "die zo hard tegen hem racen".

Red Bull spreekt steeds het vertrouwen uit in de Britse Thai, maar volgens de normaal geldende Formule 1-wetten zou hij al lang en breed op de schopstoel moeten zitten.

Qua snelheid kan Verstappen zich vastklampen aan het feit dat de updates aan de Red Bull nauwelijks goed zijn geëvalueerd. De Nederlander klaagde na de kwalificatie nog over onderstuur, iets wat normaal gesproken verholpen had kunnen worden in drie uur vrije training op vrijdag. Die tijd op het asfalt ging verloren in de mist van de Duitse Eifel.

De vraag is dus of het volle potentieel is benut. Daarvoor zijn over twee weken op het voor iedereen onbekende Portimão nieuwe kansen. En de kans op mist is in de Portugese Algarve iets kleiner.

Dan nog is het niet aannemelijk dat er op korte termijn genoeg snelheid in de RB16 zit om Mercedes consequent te bedreigen, uitzonderingen als de tweede race op Silverstone daargelaten. Red Bull zit op de goede weg, maar die weg is nog wel erg lang.