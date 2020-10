Daniel Ricciardo was zondag na de GP van de Eifel dolblij met zijn eerste podiumplaats namens Renault en tevens zijn eerste van het huidige Formule 1-seizoen.

In de GP's van Groot-Brittannië, België en Toscane was de Australiër er met een vierde plek al dichtbij, maar op de Nürburgring mocht hij achter winnaar Lewis Hamilton en Max Verstappen eindelijk het podium op na de race.

"Dit voelt weer als de allereerste keer dat ik op het podium mocht staan", jubelde de 31-jarige Ricciardo na de podiumceremonie. "Het gevoel dat ik heb, kan ik nauwelijks omschrijven. Geschokte blijdschap komt nog het meest in de buurt, denk ik."

Ricciardo stond tijdens de GP van Spanje in 2014 voor het eerst op het podium, waarna hij nog 28 keer bij de eerste drie reed, allemaal in dienst van Red Bull. De laatste keer was bijna 2,5 jaar geleden, toen hij in mei 2018 de GP van Monaco won.

"Toen ik bij Renault tekende (begin 2019, red.) was het altijd het doel om in mijn tweede jaar op het podium te staan. Dit is een bekroning van een erg cool verhaal dat we deze twee jaar samen hebben geschreven. En het goede nieuws is dat het nog niet voorbij is", aldus Ricciardo, die volgend jaar Renault verruilt voor McLaren.

Daniel Ricciardo mocht samen met Lewis Hamilton en Max Verstappen aan de champagne na de race. (Foto: Pro Shots)

Ricciardo mag tatoeage voor teambaas Abiteboul kiezen

Dankzij zijn eerste podiumplek namens Renault won Ricciardo tevens een weddenschap met teambaas Cyril Abiteboul. De 42-jarige Fransman beloofde een tatoeage naar Ricciardo's keuze te nemen als de Australiër op het podium zou komen.

De afspraak is dat Ricciardo mag kiezen wat de tatoeage moet afbeelden, terwijl Abiteboul wel zelf de locatie van de afbeelding op zijn lichaam mag bepalen.

"Dat gaat zeker gebeuren", straalde de goedlachse Australiër. "We hebben even de tijd om iets moois te bedenken. Het zal waarschijnlijk wel iets met mij te maken hebben, en ook een Duits tintje hebben. Hier hebben we het immers gedaan, dus dat verdient wel aandacht."