Lewis Hamilton kan amper geloven dat hij erin is geslaagd om het Grand Prix-record van Michael Schumacher te evenaren. De Brit van Mercedes won zondag de Grand Prix van de Eifel en staat net als de legendarische Formule 1-coureur op 91 zeges.

"Ik weet niet eens wat ik nu moet zeggen", zei de 35-jarige Hamilton in een eerste reactie op de Nürburgring. "Vroeger was er een spelletje dat Grand Prix 2 heette. Ik kan me herinneren dat ik altijd met Michael speelde als coureur, want hij was zo dominant en gold als mijn idool."

"Toen had ik niet gedacht dat er ooit iemand in zou slagen om zijn prestaties te evenaren, zeker ikzelf niet. Het is een ongelooflijke eer en het zal even duren voordat ik eraan gewend ben geraakt."

Bij de prijsuitreiking kreeg Hamilton niet alleen de trofee voor zijn overwinning uitgereikt. Formule 2-coureur Mick Schumacher overhandigde de Brit een van de helmen die zijn vader droeg in 2012 tijdens zijn laatste seizoen bij Mercedes.

Lewis Hamilton boekte in de Grand Prix van de Eifel de 91e overwinning in zijn Formule 1-loopbaan. (Foto: Pro Shots)

'Bij de finish realiseerde ik het me nog niet'

De nu 51-jarige Schumacher, die eind 2013 ernstige hersenschade opliep bij een skiongeluk, werd in zijn loopbaan zeven keer wereldkampioen en eindigde 155 keer op het podium. De Duitser boekte zijn 91e zege in 2006 bij Ferrari.

"Toen ik in de pitlane arriveerde, realiseerde ik me pas dat ik het record had geëvenaard", zei een trotse Hamilton. "Zelfs toen ik over de finish kwam, besefte ik het nog niet. Ik had dit nooit kunnen bereiken zonder mijn geweldige team."

Hamilton boekte in de Grand Prix van de Eifel al zijn zevende zege van dit seizoen. De regerend wereldkampioen bleef Max Verstappen (tweede) voor, terwijl Daniel Ricciardo als nummer drie het podium completeerde.