Max Verstappen is blij met zijn tweede plek in de Grand Prix van de Eifel. De Red Bull Racing-coureur heeft er vrede mee dat hij de overwinning zondag aan Lewis Hamilton moest laten.

"Mijn snelheid was goed, maar Lewis was beter. Op het eind wilden we voor de snelste raceronde gaan en ik ben blij dat het is gelukt en dat we een extra WK-punt hebben", zei Verstappen in een eerste reactie na de Grand Prix in Duitsland.

In de slotfase kwam de safetycar op de baan na een uitvalbeurt van Lando Norris. Deze bleef te lang op het circuit naar de zin van Verstappen, die het moment net als veel andere coureurs aangreep om van banden te wisselen.

"Ik snap wel dat ze met een safetycar iedereen bij elkaar willen brengen, maar de auto van Norris was al lang weer van de baan gehaald", zei hij later bij Ziggo Sport over dat moment.

"Het is best gevaarlijk als je met zulke koude banden weer moet beginnen en het is nog oneerlijk ook, want we waren maar met drie of vier man aangesloten. De rest reed vol gas een rondje en had daardoor de banden op temperatuur."

Hamilton boekte zijn 91e overwinning in de Formule 1, waarmee hij recordhouder Michael Schumacher evenaarde. De Mercedes-coureur was dit seizoen al voor de zevende keer de beste. De volgende race is op 25 oktober in het Portugese Portimão.