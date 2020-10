Max Verstappen is zondag als tweede geëindigd in de Grand Prix van de Eifel. De Nederlander hoefde na een bij vlagen chaotische race in Duitsland alleen Lewis Hamilton voor zich te dulden. De Brit evenaarde daarmee het recordaantal overwinningen van Michael Schumacher.

Verstappen begon de race vanaf de derde plek, maar profiteerde van een uitvalbeurt van polesitter Valtteri Bottas na twintig ronden. De derde plek werd opgeëist door Daniel Ricciardo, die voor de eerste keer in dienst van Renault op het podium eindigde. De top vijf werd gecompleteerd door Sergio Pérez en Carlos Sainz.

De 35-jarige Hamilton boekte zijn 91e Grand Prix-zege en heeft nu evenveel overwinningen in de Formule 1 op zijn naam staan als recordhouder Schumacher. Het was al de zevende keer dit seizoen dat de regerend wereldkampioen als eerste finishte.

Naast Bottas vielen ook George Russell (Williams), Alexander Albon (Red Bull), Esteban Ocon (Renault) en Lando Norris (McLaren) uit door problemen met de auto.

Nico Hülkenberg eindigde knap in de punten. De 33-jarige Duitser, die dit weekend de zieke Lance Stroll verving bij Racing Point, begon de Grand Prix van de Eifel vanaf de laatste plek en finishte als achtste. Haas-coureur Romain Grosjean eindigde als negende en pakte zijn eerste punten van het seizoen.

Verstappen, die zijn achtste podiumplek dit seizoen veiligstelde, doet door de uitvalbeurt van Bottas goede zaken in de WK-stand. De coureur van Red Bull Racing pakte met de snelste raceronde een extra punt en verkleinde het gat met de Finse nummer twee naar veertien punten. Hamilton gaat soeverein aan de leiding.

Top tien Grand Prix van de Eifel 1. Lewis Hamilton - Mercedes

2. Max Verstappen - Red Bull Racing

3. Daniel Ricciardo - Renault

4. Sergio Pérez - Racing Point

5. Carlos Sainz - McLaren

6. Pierre Gasly - AlphaTauri

7. Charles Leclerc - Ferrari

8. Nico Hülkenberg - Racing Point

9. Romain Grosjean - Haas

10. Antonio Giovinazzi - Alfa Romeo

Verstappen handhaaft derde plek na start

Bij de start op de koude Nürburgring zag Verstappen zijn derde plek even bedreigd worden door Ferrari-coureur Charles Leclerc, maar de Monegask kreeg zijn auto niet voor die van de Nederlander. Hamilton, die vlak voor de race klaagde over te veel beweging in zijn stuur, moest op zijn beurt de sterk gestarte Bottas net voor zich laten in de krappe eerste bocht.

De Mercedes-coureur sloeg direct een gaatje met zijn achtervolgers, terwijl Leclerc razendsnel de aansluiting met Verstappen verloor. In de achterhoede ging de meeste aandacht uit naar Hülkenberg. De als laatste gestarte Duitser klom direct drie plekken naar de zeventiende positie.

Terwijl Ricciardo erin slaagde om ten koste van de trage Leclerc de vierde plek over te nemen, was er na veertien ronden vooraan een wisseling van de wacht. Bottas maakte een dure remfout, waardoor Hamilton zijn teamgenoot kon passeren. De Fin dook direct daarna de pits in voor nieuwe banden en moest de tweede plek aan Verstappen afstaan.

Achter in de race was de eerste uitvaller van de dag een feit toen Russell even de lucht in vloog nadat hij werd aangetikt door Kimi Räikkönen. Er kwam een virtual safetycar en dat was voor Hamilton en Verstappen het moment de pits in te gaan. Bottas kampte daarentegen uit het niets met een motorprobleem en moest zijn auto aan de kant zetten, waardoor Norris naar de derde plek steeg.

Bij de start slaagde Max Verstappen er net in voor Charles Leclerc te blijven. (Foto: Pro Shots)

Leider Hamilton niet in problemen

De spectaculaire openingsfase was daarmee nog niet voorbij. Na Russell en Bottas moest Ocon in de 23e ronde zijn auto met een motorprobleem aan de kant zetten. Datzelfde gold vlak daarna voor de geplaagde Albon, die alleen de pits in leek te gaan om zijn tijdstraf in te lossen, maar ook uit zijn wagen stapte.

Hamilton genoot ondertussen een voorsprong van enkele seconden op Verstappen die geleidelijk opliep, terwijl nummer drie Norris zich halverwege de race op een kleine minuut van de Nederlander bevond. De coureur van McLaren had bovendien een probleem met het vermogen van de auto en werd na een noodzakelijke pitstop gepasseerd door Ricciardo, Leclerc en Pérez. Enkele posities daarachter knokte Hülkenberg zich knap naar de negende positie.

Na lang geworsteld te hebben, zette Norris zijn auto met nog zestien ronden te gaan in het grind, waarna er een safetycar de baan op kwam en veel coureurs de pits in doken. Hamilton en Verstappen kozen voor een oude set softbanden.

Toen de safetycar zes ronden voor het einde van de baan verdween, leek Ricciardo de tweede plek van Verstappen even te bedreigen, maar de Australiër bleef derde achter de Nederlander. Veel gebeurde er daarna niet meer. Hamilton koesterde een veilige marge en reed onbedreigd naar de historische 91e overwinning uit zijn carrière.