Teambaas Otmar Szafnauer van Racing Point had al aan zien komen dat Lance Stroll niet fit genoeg zou zijn om mee te doen aan de Grand Prix van de Eifel. De Canadees wordt dit weekend op de Nürburgring vervangen door Nico Hülkenberg.

"Al sinds de Grand Prix van Rusland voelt hij zich niet geweldig", zei Szafnauer zaterdag volgens Motorsport.com over de absentie van Stroll. "We dachten eerst aan het coronavirus, maar hij testte meerdere keren negatief. Hij voelt zich gewoon niet goed."

"In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg hij last van zijn buik en zat hij de hele tijd op het toilet. Dertig minuten voor de derde vrije training had Lance nog de intentie om te rijden, maar hij wist dat hij dan ook de kwalificatie en de race moest doen. Hij kon niet lang genoeg van het toilet wegblijven om in de auto te stappen."

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat een coureur van Racing Point een race moet laten schieten. In augustus miste de met het coronavirus besmette Sergio Pérez de Grands Prix in Groot-Brittannië. Net als toen werd Hülkenberg op het laatste moment benaderd om in actie te komen.

"Hij was zaterdag al op weg naar het circuit, ik denk om wat televisiewerk te doen", zei Szafnauer. "Ik had al contact met Nico, belde hem op en zei: hoe ver ben je op dit moment van het circuit verwijderd? We zijn heel blij dat hij kan racen voor ons. Met een goede start heeft hij een kans om in de punten te eindigen."

Hülkenberg eindigde als achtste in de Grand Prix van de Eifel, nadat hij als twintigste en laatste was gestart.