Valtteri Bottas was zaterdag trots nadat hij een einde maakte aan de reeks polepositions van Lewis Hamilton. De WK-leider zelf vreest op de koude Nürburgring vooral voor hevige bandenslijtage.

"Dit is zo'n geweldig gevoel. Die laatste ronde ging echt perfect", zei Bottas in een eerste reactie. "De sensatie van deze supersnelle rondes is een van de redenen waarom het zo geweldig is om in de Formule 1 te rijden."

De Fin werd dit seizoen in de kwalificatie bij acht van de tien races geklopt door zijn teamgenoot Hamilton, waaronder bij de laatste vijf races op rij. Zaterdag klopte hij de zesvoudig wereldkampioen met bijna 0,3 seconde verschil.

"Dit was echt precies wat ik nodig had", aldus de Fin, die in de WK-stand 44 punten achterstand heeft op Hamilton. "Ik kon de sweet spot in de banden vinden en reed echt een topronde."

Uitslag kwalificatie GP van de Eifel 1. Bottas (Mercedes) 1.25,269

2. Hamilton (Mercedes) 1.25,525

3. Verstappen (Red Bull) 1.25,562

4. Leclerc (Ferrari) 1.26,035

5. Albon (Red Bull) 1.26,047

6. Ricciardo (Renault) 1.26,223

7. Ocon (Renault) 1.26,242

8. Norris (McLaren) 1.26,458

9. Pérez (Racing Point) 1.26,704

10. Sainz (McLaren) 1.26,709

Hamilton vreest in kou voor safetycar

Hamilton slaagde er niet in om die sweet spot te vinden. De Brit vreest dat de banden een grote rol gaan spelen tijdens de race op zondag, als het slechts een graad of 7 wordt.

"Als het morgen nog kouder wordt dan vandaag, dan moeten we denk ik met een sjaal om gaan racen", zei Hamilton, om op serieuze toon te vervolgen: "Met deze condities wordt het afwachten wat de banden gaan doen. We starten op de zachte banden, maar ik weet niet hoe lang die het vol gaan houden."

Doordat vrijdag de twee trainingen niet doorgingen en omdat er in de Formule 1 al zeven jaar niet gereden is op de Nürburgring, hebben de teams nauwelijks data kunnen verzamelen voor de race.

"We hebben geen idee of het morgen een één- of tweestopsrace wordt", zei Hamilton. "Ik hoop in elk geval niet dat we een safetycar krijgen. Want dan krijgen de banden het echt heel zwaar in deze kou."

De Grand Prix van de Eifel gaat zondag om 14.10 uur van start.