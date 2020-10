Nico Hülkenberg zat zaterdagochtend in Keulen met een vriend koffie te drinken, toen hij plots hoorde dat hij opnieuw moest invallen bij Racing Point. De Duitse coureur neemt bij de Grand Prix van de Eifel de plaats in van de zieke Lance Stroll.

Hülkenberg kwam zaterdag niet verder dan vier rondes op de Nürburgring, waarin hij de twintigste en laatste tijd neerzette in de kwalificatie. Een uur eerder was bekendgemaakt dat hij Stroll zou vervangen.

"Het was nog gekker dan de vorige keer", zegt Hülkenberg op de site van de Formule 1. Eerder dit jaar mocht hij bij de twee races op Silverstone invallen omdat Sergio Pérez met het coronavirus besmet was.

Toen hoorde Hülkenberg op vrijdagochtend dat hij in actie moest komen. Zaterdag moest hij met spoed naar het circuit. "Ik zat in Keulen koffie te drinken met een vriend, toen teambaas Otmar Szafnauer belde. 'Hülkenberg, schiet op, we hebben je nodig hier', was het enige dat hij zei."

De Duitser stapte in de auto en was een uur later op de Nürburgring. Hülkenberg was sowieso al van plan om naar het circuit te komen, omdat hij zondag als analist zou optreden voor het Duitse RTL.

'Niet zo slecht om Q2 op 0,4 seconde te missen'

"Ik had bijna een hartaanval vanochtend, dus dan is het nog niet zo slecht om op 0,4 seconde Q2 te missen", zei Hülkenberg. "Ik heb nul oefening gehad op dit circuit."

De 33-jarige coureur moest nog even wennen in de auto. "Sinds mijn races op Silverstone zijn er enkele technische dingen aangepast aan de auto. Dat was voor mij als coureur heel anders werken."

De Grand Prix van de Eifel begint zondag om 14.10 uur.