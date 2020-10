De Formule 1-coureurs beginnen zondag met minimale voorbereiding aan zestig ronden racen op de koude Nürburgring. Doordat de twee vrije trainingen op vrijdag niet doorgingen, weten teams noch rijders wat er met de banden gaat gebeuren. Hoe zit dat precies?

Op vrijdagen staan normaal twee vrije trainingen van anderhalf uur op het programma. Die werden deze vrijdag afgelast omdat het te mistig was in de Duitse Eifel. Daarom konden teams hun gebruikelijke long runs niet uitvoeren om te bekijken hoe lang de verschillende bandensoorten het volhouden.

Normaal is het dan zo dat de coureurs met hun teams op het circuit overleggen. Ook op de fabriek zit een hele zaal vol knappe koppen alle data door te rekenen die vanaf het circuit worden doorgezonden.

Die konden zich nu verder bekwamen in sudoku of bijpraten met collega's bij de koffiemachine. Er werd geen meter gereden. En dat terwijl de Formule 1 in 2013 voor het laatst op de Nürburgring reed. Data waren dus meer dan welkom.

Verstappens Red Bull is 'redelijk goed' afgesteld

Het is een utopie om te denken dat het overgebleven uurtje op zaterdagmorgen wel gebruikt kon worden om de verloren tijd goed te maken. In de derde training moest worden voorbereid op de kwalificatie. Het was voor de coureurs vooral zaak om te kijken of de vooraf ingeschatte afstelling van de auto de plank niet missloeg.

Dat was bij bijvoorbeeld Max Verstappen en Red Bull niet het geval. Volgens de Limburger was de setup van zijn RB16 "redelijk goed", al moest er wel geknokt worden met iets te veel onderstuur. De auto gleed bij het uitkomen van de bochten nog te veel weg over de voorwielen.

Desondanks vormde Verstappen een aardige bedreiging voor Lewis Hamilton en Valtteri Bottas tijdens de kwalificatie, een nieuwe indicatie dat Red Bull het gat naar Mercedes langzaam maar zeker aan het dichten is. Tel daarbij op dat Verstappen in de race vaak nog iets dichterbij zit dan op zaterdag, en een driestrijd om de zege lijkt aanstaande.

Gat Verstappen naar snelste Mercedes in kwalificatie Oostenrijk I - 0,5 seconde

Oostenrijk II - 1,2 seconde

Hongarije - 1,4 seconde

Groot-Britannië I - 1 seconde

Groot-Britannië II - 1 seconde

Spanje - 0,7 seconde

België - 0,5 seconde

Italië (Monza) - 0,9 seconde

Italië (Mugello) - 0,4 seconde

Rusland - 0,5 seconde

Duitsland - 0,3 seconde

De strategie moet tijdens de race worden bepaald

Maar hoe die strijd gestreden gaat worden is een groot vraagteken. Het wordt zondag iets kouder op de al Siberisch aandoende Nürburgring, met kans op een bui. Op een droge baan wordt het zaak om de banden op temperatuur te krijgen, én te houden.

Onder die omstandigheden klagen coureurs vaak over het fenomeen graining. Daarbij zijn de banden te koud, waardoor er stukjes rubber loslaten die meteen weer op het loopvlak vastplakken.

Eenmaal op gang mogen al die knappe koppen die vrijdag niets te doen hadden écht aan het werk. De strategie moet namelijk bepaald worden tijdens de race. Niemand heeft een goed beeld van hoe de rode band het volhoudt, of hoe lang een stint kan zijn op een set mediums. Goede feedback van de coureurs wordt essentieel en voor de strategen wordt het peentjes zweten om de juiste beslissingen te nemen.

Kortom: chaos en spanning gegarandeerd als de lichten zondag om 14.10 uur op groen gaan.