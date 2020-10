Max Verstappen was zaterdag een klein beetje teleurgesteld dat hij zich als derde kwalificeerde bij de Grand Prix van de Eifel. Bij de coureur van Red Bull Racing overheerst toch het positieve gevoel dat het gat met Mercedes steeds kleiner wordt.

"Al met al denk ik dat het een degelijke kwalificatie is, al zat er misschien wat meer in", zei Verstappen in een eerste reactie. "We komen steeds dichter bij Mercedes, dat is erg positief."

Verstappen zette in Q1 de snelste tijd neer, net als in de beginfase van Q3. Daardoor leek de Limburger voor het eerst dit jaar pole te kunnen pakken, maar in de slotfase doken Valtteri Bottas en Lewis Hamilton onder zijn tijd.

Bottas was drie tienden sneller dan Verstappen en het gat met Hamilton bedroeg slechts 0,04 seconde. Eerder dit jaar waren de beide auto's van Mercedes soms een hele of halve seconde sneller in de kwalificatie.

Verstappen denkt dat hij sneller had kunnen zijn als zijn banden minder snel waren gesleten. "Ik had de hele dag last van onderstuur, omdat het zo koud was. Dan krijg je erg snel slijtage aan de voorbanden, ze eten het rubber gewoon op met deze omstandigheden", zei de 23-jarige coureur.

Uitslag kwalificatie GP van de Eifel 1. Bottas (Mercedes) 1.25,269

2. Hamilton (Mercedes) 1.25,525

3. Verstappen (Red Bull) 1.25,562

4. Leclerc (Ferrari) 1.26,035

5. Albon (Red Bull) 1.26,047

6. Ricciardo (Renault) 1.26,223

7. Ocon (Renault) 1.26,242

8. Norris (McLaren) 1.26,458

9. Pérez (Racing Point) 1.26,704

10. Sainz (McLaren) 1.26,709

Verstappen hoopt te profiteren van kou

Zaterdag was het zo'n 9 graden op de Nürburgring, een ongewoon lage temperatuur in de Formule 1. Zondag wordt het volgens de voorspellingen nog twee graden kouder.

"Met die temperatuur kan het morgen nog spannender worden", keek Verstappen vooruit. "Ik vind het een leuke baan om te rijden. Laten we zien wat morgen brengt."

De Grand Prix van de Eifel gaat zondag om 14.10 uur van start.