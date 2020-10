Max Verstappen begint zondag vanaf de derde plek aan de Grand Prix van de Eifel. De coureur van Red Bull Racing moest beide Mercedessen voorlaten in de kwalificatie op de Nürburgring.

Valtteri Bottas pakte zijn derde poleposition van het jaar. De Fin bleef teamgenoot Lewis Hamilton en Verstappen net voor.

Verstappen leek enige tijd op weg naar zijn eerste pole van het jaar. Hij zette de snelste tijd neer in Q1 en aan het begin van Q3 ging hij aan de leiding. In de tweede en laatste snelle ronde dook eerst Hamilton en daarna Bottas onder de tijd van de Limburger.

Ferrari-coureur Charles Leclerc begint zondag als vierde en Verstappens teamgenoot Alexander Albon kwalificeerde zich als vijfde.

Uitslag kwalificatie GP van de Eifel 1. Bottas (Mercedes) 1.25,269

2. Hamilton (Mercedes) 1.25,525

3. Verstappen (Red Bull) 1.25,562

4. Leclerc (Ferrari) 1.26,035

5. Albon (Red Bull) 1.26,047

6. Ricciardo (Renault) 1.26,223

7. Ocon (Renault) 1.26,242

8. Norris (McLaren) 1.26,458

9. Pérez (Racing Point) 1.26,704

10. Sainz (McLaren) 1.26,709

Invaller Hülkenberg kwalificeert zich als laatste

Voor de negende keer in elf Grands Prix dit seizoen slaagde Sebastian Vettel er niet in om zich voor Q3 te plaatsen. De Duitser van Ferrari moet zondag als elfde van start.

Nico Hülkenberg, die zaterdagmiddag in allerijl werd opgeroepen voor de zieke Lance Stroll, slaagde er niet in om Q1 te overleven. De Duitser moet in zijn Racing Point als laatste van start.

Vanwege de weersomstandigheden kwamen de coureurs vrijdag niet in actie tijdens de trainingen. Alleen zaterdagochtend was er een oefensessie, zodat de teams weinig data hebben kunnen verzamelen op een circuit waar al jarenlang niet geracet is.

De Grand Prix van de Eifel begint zondag om 14.10 uur.