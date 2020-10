Lance Stroll kan dit weekend niet in actie komen tijdens de Grand Prix van de Eifel. De coureur van Racing Point wordt vervangen door Nico Hülkenberg.

Stroll moest zaterdag al de enige training op de Nürburgring aan zich voorbij laten gaan. Racing Point meldde dat de Canadees zich niet 100 procent fit voelde. Vrijdag werden de eerste twee trainingen afgelast wegens dichte mist.

Al tijdens de training van zaterdag meldde Hülkenberg zich op het circuit. De 33-jarige Duitser viel eerder dit seizoen al tweemaal in voor Sergio Pérez, toen de Racing Point-coureur besmet was met het coronavirus.

Tijdens de GP van Groot-Brittannië kon Hülkenberg op het laatste moment niet van start gaan wegens een technisch probleem. Een week later, bij de GP van het zeventigjarig bestaan van de Formule 1, pakte hij op de zevende plek zes WK-punten.

"Hülkenberg is al bekend met de auto en was gelukkig in Keulen, in de buurt van het circuit", meldt Racing Point.

De kwalificatie voor de GP van de Eifel begint zaterdag om 15.00 uur. De race gaat zondag om 14.10 uur van start.

Lance Stroll staat achtste in de WK-stand. (Foto: Pro Shots)