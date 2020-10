Max Verstappen heeft zaterdag de vierde tijd neergezet in de enige vrije training voor de Grand Prix van de Eifel. De eerste twee oefensessies konden vrijdag niet doorgaan wegens dichte mist.

Daardoor hadden alle coureurs dit weekend maar een uur de tijd om te trainen. Verstappen zette in zijn Red Bull met 1.26,896 de op drie na snelste tijd neer. Mercedes-coureur Valtteri Bottas was beduidend sneller (1.26,225).

Ook WK-leider Lewis Hamilton van Mercedes en Ferrari-coureur Charles Leclerc doken onder de tijd van Verstappen. Ferrari kende een sterke oefensessie, want Sebastian Vettel noteerde de vijfde tijd.

Lance Stroll kwam zaterdagochtend niet in actie, omdat hij zich volgens zijn team Racing Point niet 100 procent fit voelde. Later op de dag moet duidelijk worden of de Canadees in staat is om de kwalificatie (15.00 uur) te rijden.

Uitslag training GP van de Eifel 1. Bottas (Mercedes) 1.26,225

2. Hamilton (Mercedes) 1.26,361

3. Leclerc (Ferrari) 1.26,681

4. Verstappen (Red Bull) 1.26,896

5. Vettel (Ferrari) 1.27,038

6. Norris (McLaren) 1.27,167

7. Pérez (Racing Point) 1.27,245

8. Ricciardo (Renault) 1.27,392

9. Albon (Red Bull) 1.27,449

10. Gasly (AlphaTauri) 1.27,528

Hülkenberg mogelijke vervanger Stroll

Als dat niet het geval blijkt, dan wordt hij vervangen door Nico Hülkenberg. De Duitser, die eerder dit seizoen al inviel bij Racing Point toen Sergio Pérez besmet was met het coronavirus, arriveerde zaterdagmiddag al op het circuit.

Met zo'n 8 graden Celsius was het tijdens de training behoorlijk fris op de Nürburgring. Diverse coureurs hadden daardoor problemen om de banden op temperatuur te houden.

Zo gleed Williams-coureur George Russell van de baan en spinden Nicholas Latifi (ook Williams) en Vettel (Ferrari) in de rondte.