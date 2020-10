Mick Schumacher houdt gemengde gevoelens over aan zijn eerste dag in de Formule 1. De 21-jarige Duitser baalt er logischerwijs van dat de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van de Eifel zijn afgelast, maar is ook blij dat hij een kijkje heeft mogen nemen in de koningsklasse van de autosport.

"Uiteraard had ik graag willen rijden", zei Schumacher vrijdag tegen de website van de Formule 1. "Desalniettemin is het geweldig om hier te zijn en om de kans te krijgen met het team te praten en met de mecaniciens te werken."

De trainingen op de Nürburgring werden afgelast wegens dichte mist en dat was slecht nieuws voor Schumacher. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher zou namens Alfa Romeo voor het eerst zijn opwachting maken in de Formule 1.

"Het is fantastisch om de supporters hier te zien", liet hij weten. "Ik baal er enorm van dat ze ons niet hebben kunnen zien rijden, maar uiteindelijk komt veiligheid op de eerste plaats."

'Blij om kennis te maken met filosofie F1-renstal'

Hoewel Schumacher geen meter kon rijden in de Alfa Romeo, hield hij er ook een positief gevoel aan over. "Het was erg nuttig voor mij. Ik heb dit weekend zoveel mogelijk ervaring proberen op te doen. Daar lag voor mij vooral de focus op."

"Het zou mooi zijn geweest als het team ook wat gegevens had gekregen", vervolgde de Formule 2-coureur. "Maar ik ben ook erg blij om kennis te maken met de filosofie van een Formule 1-renstal tijdens een raceweekend."

Het is nog onduidelijk of Schumacher dit seizoen nog een keer in actie mag komen in een van de vrije trainingen in de Formule 1. "We weten niet wat de toekomst in petto heeft, maar hopelijk krijg ik de kans om een aantal rondes te rijden", besloot hij.

De Formule 1-coureurs komen nu pas zaterdag voor het eerst in actie bij de Grand Prix van de Eifel. Dan zijn de derde vrije training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur). De voorspelling is dat het dan droog blijft.