Red Bull Racing hoeft niet bij Mercedes aan te kloppen voor een nieuwe motor. De Oostenrijkse renstal moet op zoek naar een krachtbron voor 2022 omdat Honda na volgend jaar de samenwerking beëindigt.

"We hebben meerdere redenen om niet in zee te gaan met Red Bull, maar de belangrijkste is dat we al aan vier teams een motor leveren, waaronder onszelf", zei Mercedes-teambaas Toto Wolff vrijdag op een persconferentie.

Honda maakte vorige week bekend dat het na 2021 niet meer verdergaat met Red Bull en Red Bulls satellietteam AlphaTauri, omdat de Japanse fabrikant zich volledig wil richten op de doelstelling om in 2050 CO2-neutraal te zijn.

Red Bull hoeft niet te vrezen dat het vanaf 2022 zonder motor zit, want volgens de Formule 1-regels moet de motorbouwer met de minste klantenteams een motor leveren aan renstallen zonder krachtbron.

Marko wil alleen 'competitieve motor'

Topadviseur Helmut Marko van Red Bull benadrukte eerder deze week dat zijn formatie alleen geïnteresseerd is in een "competitieve motor". "Het klopt dat we verzekerd zijn van een motor na 2021, maar zonder motor waarmee we het WK kunnen winnen, is dit project voor ons niet interessant."

De meest voor de hand liggende optie is dat Red Bull terugkeert naar Renault, de voorganger van Honda. De Franse renstal levert vanaf volgend jaar alleen motoren aan zijn eigen team en is volgens de huidige regels verplicht om een deal te sluiten met Red Bull.

Max Verstappen, die samen met Alexander Albon het coureursduo vormt bij Red Bull, maakt zich weinig zorgen. "We hebben nog anderhalf jaar om de auto klaar te stomen voor een andere motor, en daar is Red Bull over het algemeen best wel flexibel in, om op het laatste moment nog aanpassingen door te voeren voor een bepaalde motor."