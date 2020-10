Op de Nürburgring in het Duitse Nürburg wordt dit weekend de Grand Prix van de Eifel verreden. Alfred Snoek van Weerplaza praat je bij over de weersverwachting voor de elfde race van het Formule 1-seizoen.

"Op zondag, de dag van de race, wisselen zon en wolken elkaar af. De buienkans is overdag niet heel groot. Het wordt niet veel warmer dan een graad of 8. Tijdens de nacht en ochtend is het zo'n 5 graden."

De koude temperatuur gaat een groot effect op de bandenslijtage hebben. Doorgaans worden Formule 1-races onder zomerse omstandigheden verreden, waarbij de banden het langer volhouden.

De GP van de Eifel begint zondag om 14.10 uur.