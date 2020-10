Een nieuwe ronde coronatests bij het Formule 1-team van Mercedes op de Nürburgring heeft nog een positief geval opgeleverd. Bovendien moet één teamlid opnieuw getest worden na een onduidelijke uitslag.

Mercedes meldde donderdag dat één teamlid in de aanloop naar de Grand Prix van de Eifel positief testte op het coronavirus. Vervolgens werden alle op de Nürburgring aanwezige Mercedes-werknemers nog een keer getest.

De Duitse renstal maakt niet bekend wie positief zijn getest. Het zijn de eerste coronabesmettingen in de Formule 1 sinds Racing Point-coureur Sergio Pérez eind juli in de aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië positief testte.

Mercedes schrijft vrijdag in een verklaring op Twitter dat vier teamleden, die allemaal negatief testten, naar huis zijn gestuurd omdat ze in aanraking zijn geweest met de besmette werknemer(s). Er zijn zes vervangers van Engeland naar Duitsland gereisd om de taken van de vertrokken teamleden over te nemen.

Teambaas Toto Wolff zei op een persconferentie dat coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas "zo'n beetje als een kluizenaar" leven in Duitsland. "Voor de coureurs gelden de meeste beperkingen. Het is nooit goed om teamleden te verliezen, maar ik denk dat we de situatie onder controle hebben."

De eerste twee vrije training voor de GP van de Eifel gingen vrijdag niet door wegens dichte mist.