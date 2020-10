De eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van de Eifel zijn vrijdag afgelast wegens dichte mist. Dat betekende onder meer dat Mick Schumacher zijn Formule 1-debuut moet uitstellen.

De weersomstandigheden waren de hele dag erg slecht op de Nürburgring, wat zorgde voor een onveilige situatie, omdat de medische helikopter niet kon opstijgen. Beide oefensessies werden in eerste instantie met een half uur uitgesteld en later helemaal geschrapt.

Max Verstappen vond dat vooral teleurstellend voor de fans. "Eindelijk laten ze fans toe en dan is het erg jammer dat we niet kunnen rijden. Maar we moeten accepteren dat de medische helikopter niet kan vliegen in deze omstandigheden", zei de coureur van Red Bull Racing op zijn eigen website.

Verstappen blikte ook nog kort vooruit op de rest van het weekend. "Het is lastig dat het zo koud is, daarmee wordt het lastig om de banden goed te laten werken. Ik denk dat het morgen een beetje beter zal zijn, slechter dan vandaag kan bijna niet en we zullen zien wat er gaat gebeuren."

Ook Ilott zou debuteren in Formule 1

Het niet doorgaan van de eerste vrije training was vooral slecht nieuws voor Schumacher. De 21-jarige zoon van legende Michael Schumacher zou namens Alfa Romeo voor het eerst zijn opwachting maken in de koningsklasse van de autosport.

Hetzelfde gold voor Callum Ilott, die net als Schumacher junior in de Formule 2 rijdt. Het eveneens 21-jarige talent zou namens Haas F1 opdraven tijdens de eerste vrije training, maar ook hij moet dus wachten op zijn eerste ervaring in de Formule 1.

De coureurs komen nu pas zaterdag voor het eerst in actie bij de Grand Prix van de Eifel. Dan zijn de derde vrije training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur) en de voorspelling is dat het dan droog blijft.

Het is de eerste keer sinds 2013 dat de Formule 1 de Nürburgring aandoet, waardoor de teams kampen met een gebrak aan data. Zeven jaar geleden ging de winst naar Sebastian Vettel, die toen nog voor Red Bull Racing reed.

Mick Schumacher meldde zich voor niets op de Nürburgring. (Foto: Pro Shots)