Sebastian Vettel hoopt dat Mick Schumacher volgend jaar een vast stoeltje in de Formule 1 krijgt. De zoon van legende Michael Schumacher zou vrijdag zijn officiële debuut maken in de koningsklasse van de autosport, maar de eerste vrije training voor de Grand Prix van de Eifel ging niet door.

"Mick verdiende zijn kans dit weekend. Hopelijk zien we hem nog vaker dit jaar bij een vrije training en hopelijk heeft hij volgend jaar een vast stoeltje", zei Vettel, die volgend jaar overstapt van Ferrari naar Aston Martin, donderdag op een persconferentie op de Nürburgring.

Mick Schumacher zou vrijdag in de ochtendsessie op het Duitse circuit de plaats innemen van Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi, maar vanwege de slechte weersomstandigheden ging er een streep door de training.

Volgens verschillende media zal snel bekendgemaakt worden dat de 21-jarige Duitser volgend jaar de Italiaan opvolgt, die net als Schumacher deel uitmaakt van het opleidingstraject van Ferrari. De Italiaanse rentstal mag een van de twee coureurs bij klantenteam Alfa Romeo kiezen.

Schumacher staat door zijn achternaam al jarenlang op de radar bij Formule 1-teams, maar hij valt dit jaar vooral op met zijn goede prestaties in de Formule 2. Met nog twee races te gaan, gaat hij aan de leiding in de belangrijkste opstapklasse naar de F1.

"Hij draait een geweldig seizoen in de Formule 2. Ik hoop dat dat voor hem genoeg is voor een Formule 1-stoeltje", aldus Vettel. "Mick is een geweldige jongen. Ik weet zeker dat hij het goed gaat doen."